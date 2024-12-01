Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gözdesi o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)
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İşte ayrıntılar...
2020-2021 sezonundan bu yana Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
27 yaşındaki Fransız golcü için flaş bir iddia gündeme geldi.
Hem İngiliz ekibinde hem de Fransa Milli Takımında sergilediği performansla çok sayıda kulübü peşine takan tecrübeli futbolcunun yeni adresi Türkiye olabilir.
MATETA AVRUPA KULÜPLERİN TAKİBİNDE
Crystal Palace ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.92'lik Jean-Philippe Mateta, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda.
İngiltere'den Liverpool ve Aston Villa, Almanya'dan Borussia Dortmund ile birlikte İtalya'dan Juventus, Roma ve Napoli 27 yaşındaki Fransız forvetle ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Premier Lig temsilcisiyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro...
La Berrichonne de Chateauroux'ta profesyonel olan Jean Philippe Mateta daha sonra Olimpik Lyon, Le Havre ve Mainz 05 formaları giydi. Crystal Palace tecrübeli oyuncu için 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 11 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
PHILIPPE MATETA'YA GALATASARAY KANCASI
İngiliz basınının duyurduğu habere göre, Avrupa devlerinin Victor Osimhen'e olan ilgisi ve bir diğer yıldız Mauro Icardi'nin sezonu kapatması sonrası bütün olasılıkları değerlendiren Galatasaray transfer yapma kararı almıştı.
Önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Akşam'ın derlediği haberde, Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Galatasaray'ın, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen 27 yaşındaki Fransız forvet Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
27 yaşındaki Jean-Philippe Mateta geride bıraktığımız yaz transfer döneminde En Nesyri transferi öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin de gündeme gelmişti.
Sarı lacivertli yönetimin yoğun mesai harcadığı futbolcunun transferi ilerleme kaydedilemeyince askıya alınmıştı.
Öte yandan Mateta ocak ayı için yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıştı.
SEZON PERFORMANSI
Crystal Palace formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Jean-Philippe Mateta, 1.097 dakika süre aldı.
27 yaşındaki tecrübeli forvet bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
KARİYERİ
Futbol hayatına Fransa'da başlayan Jean-Philippe Mateta, kariyerinde Chateauroux, Lyon, Le Havre, Mainz ve son olarak Crystal Palace formaları giydi.
2020-2021 sezonundan bu yana İngiliz ekibinde forma giyen 27 yaşındaki forvet Crystal Palace formasıyla 121 maça çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 34 gol atarken, 8 de gol pası verdi.
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