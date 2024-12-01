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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gözdesi o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 12:18
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Sarı kırmızılılar özellikle hücum hattına mutlak bir takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

2020-2021 sezonundan bu yana Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

27 yaşındaki Fransız golcü için flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Hem İngiliz ekibinde hem de Fransa Milli Takımında sergilediği performansla çok sayıda kulübü peşine takan tecrübeli futbolcunun yeni adresi Türkiye olabilir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

MATETA AVRUPA KULÜPLERİN TAKİBİNDE

Crystal Palace ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.92'lik Jean-Philippe Mateta, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

İngiltere'den Liverpool ve Aston Villa, Almanya'dan Borussia Dortmund ile birlikte İtalya'dan Juventus, Roma ve Napoli 27 yaşındaki Fransız forvetle ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Premier Lig temsilcisiyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

La Berrichonne de Chateauroux'ta profesyonel olan Jean Philippe Mateta daha sonra Olimpik Lyon, Le Havre ve Mainz 05 formaları giydi. Crystal Palace tecrübeli oyuncu için 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 11 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

PHILIPPE MATETA'YA GALATASARAY KANCASI

İngiliz basınının duyurduğu habere göre, Avrupa devlerinin Victor Osimhen'e olan ilgisi ve bir diğer yıldız Mauro Icardi'nin sezonu kapatması sonrası bütün olasılıkları değerlendiren Galatasaray transfer yapma kararı almıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Akşam'ın derlediği haberde, Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Galatasaray'ın, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen 27 yaşındaki Fransız forvet Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

27 yaşındaki Jean-Philippe Mateta geride bıraktığımız yaz transfer döneminde En Nesyri transferi öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin de gündeme gelmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Sarı lacivertli yönetimin yoğun mesai harcadığı futbolcunun transferi ilerleme kaydedilemeyince askıya alınmıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Öte yandan Mateta ocak ayı için yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

SEZON PERFORMANSI

Crystal Palace formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Jean-Philippe Mateta, 1.097 dakika süre aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

27 yaşındaki tecrübeli forvet bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

KARİYERİ

Futbol hayatına Fransa'da başlayan Jean-Philippe Mateta, kariyerinde Chateauroux, Lyon, Le Havre, Mainz ve son olarak Crystal Palace formaları giydi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

2020-2021 sezonundan bu yana İngiliz ekibinde forma giyen 27 yaşındaki forvet Crystal Palace formasıyla 121 maça çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 34 gol atarken, 8 de gol pası verdi.

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