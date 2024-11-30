TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti
Galatasaray'da bu sezon büyük bir çıkış yakalayam Yunus Akgün ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız ismin ocak ayında sarı kırmızılılara veda edeceği belirtildi. İşte milli oyuncunun yeni takımı ve bonservis ücreti... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yunus Akgün'ün yeni adresini de İspanyol basını duyurdu.
AMORIM ISRARLA İSTİYOR
Yunus Akgün için Manchester United'ın nabız yokladığı ifade ediliyordu.
Portekizli çalıştırıcı Amorim ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden kırmızı şeytanlar, Yunus Akgün'ü ocak ayında takıma kazandırmak istiyor.
Ancak bu noktada Manchester'a çelme takan bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınına göre Katalan devi Barcelona, Yunus Akgün için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
YUNUS AKGÜN BARÇA'YA DOĞRU
Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra formayı sırtına geçiren ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Yunus Akgün, sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Akşam'ın derlediği habere göre Barcelona, Yunus Akgün için Galatasaray'a en az 20 milyon Euro'luk bir teklife hazırlanıyor.
Sarı kırmızılı yönetimin oyuncu için en az 30 milyon Euro talep ettiği öne sürülürken tarafların anlaşması halinde ara transfer döneminde Yunus Akgün'ün Barca'ya 4 yıllığına imza atmaya hazırlandığı ifade edildi.
SEZON KARNESİ
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, bu sezon sarı kırmızılı takım ile 18 maça çıktı.
Milli yıldız bu maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsarken 2 de gol pası verdi.
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