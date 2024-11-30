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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Galatasaray'da bu sezon büyük bir çıkış yakalayam Yunus Akgün ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız ismin ocak ayında sarı kırmızılılara veda edeceği belirtildi. İşte milli oyuncunun yeni takımı ve bonservis ücreti... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:11
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TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Yunus Akgün, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Bu sezon hem milli takımda hem de Galatasaray'da sergilediği performansla takdir toplayan başarılı kanat oyuncusu, ocak ayında yeni takımına katılabilir.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Avrupa'da çok konuşulacak bir imzaya hazırlanan milli yıldız, sezona resmen damga vuracak.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Yunus Akgün'ün yeni adresini de İspanyol basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

AMORIM ISRARLA İSTİYOR

Yunus Akgün için Manchester United'ın nabız yokladığı ifade ediliyordu.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Portekizli çalıştırıcı Amorim ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden kırmızı şeytanlar, Yunus Akgün'ü ocak ayında takıma kazandırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Ancak bu noktada Manchester'a çelme takan bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

İspanyol basınına göre Katalan devi Barcelona, Yunus Akgün için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

YUNUS AKGÜN BARÇA'YA DOĞRU

Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra formayı sırtına geçiren ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Yunus Akgün, sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Akşam'ın derlediği habere göre Barcelona, Yunus Akgün için Galatasaray'a en az 20 milyon Euro'luk bir teklife hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Sarı kırmızılı yönetimin oyuncu için en az 30 milyon Euro talep ettiği öne sürülürken tarafların anlaşması halinde ara transfer döneminde Yunus Akgün'ün Barca'ya 4 yıllığına imza atmaya hazırlandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

SEZON KARNESİ

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, bu sezon sarı kırmızılı takım ile 18 maça çıktı.

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