Galatasaray'da Fernando Muslera'da korkutan görüntü!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldiği maçın 10. dakikasında flaş anlar yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera mutlak gol pozisyonuna engel olurken suratına futbol topunun sert bir şekilde çarpması sonucu bir süre yerde kaldı.
File bekçisi yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti.
İŞTE O ANLAR:
NOT: Görüntüler TRT SPOR'dan alınmıştır.
Muslera'dan peş peşe çok kritik iki kurtarış! pic.twitter.com/5BHaSM6ExI— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024