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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernando Muslera'da korkutan görüntü!

Galatasaray'da Fernando Muslera'da korkutan görüntü!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldiği maçın 10. dakikasında flaş anlar yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera mutlak gol pozisyonuna engel olurken suratına futbol topunun sert bir şekilde çarpması sonucu bir süre yerde kaldı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 21:12
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Galatasaray'da Fernando Muslera'da korkutan görüntü!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldiği maçın 10. dakikasında flaş anlar yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera mutlak gol pozisyonuna engel olurken suratına futbol topunun sert bir şekilde çarpması sonucu bir süre yerde kaldı.

File bekçisi yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti.

İŞTE O ANLAR:

NOT: Görüntüler TRT SPOR'dan alınmıştır.

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