Batsman farkıyla

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Michy Batshuayi; golleriyle önemli bir katkı sağladı. Victor Osimhen ve Mauro İcardi gibi üst düzey yıldızlar olsa da Batshuayi önemli işlere imza attı. Belçikalı forvet, Süper Lig'de 11 maçta 4 gol, 2 asistle 6 gole direkt etki etti. Deneyimli yıldız özellikle kenardan gelerek verdiği katkıyla hem kurtarıcı rolünü üstlendi hem de takımının ligin zirvesine çıkmasına yardımcı oldu.

SON 2 HAFTANIN YILDIZI

31 yaşındaki yıldız, ilk haftada Hatayspor önünde skor 1-1'ken son 20 dakikada oyuna girdi, galibiyet golünü getirdi. 5-1'lik Adana Demir maçında 65 dakika oynayıp 1 asist yapan Batsman, 3-1 kazanılan Gaziantep maçında 1 gol, 1 asistle 3 puanın mimarı oldu. Batshuayi son 2 haftada ise zirve takipçilerinden Samsunspor'u 3-2 yenerlerken 1 gol kaydetti, Bodrum FK deplasmanında da kafa golüyle 1-0'lık galibiyeti sağladı.

MAURO ICARDI'NİN YOKLUĞUNDA

Mauro İcardi'nin Tottenham maçında sakatlanmasıyla önemli bir kayıp veren Galatasaray'ın imdadına Michy Batshuayi yetişti. 31 yaşındaki futbolcu Arjantinli yıldızın yokluğunda ligdeki son 2 kritik sınavda arka arkaya iki gol atarak kazanılan 6 puanda başrol oynadı.

45 DAKİKA YETTİ

Bodrum FK deplasmanında ikinci 45 dakikada oyuna dahil olan Michy Batshuayi attığı gol kadar performansıyla da büyüledi. Belçikalı yıldız sahada kaldığı 45 dakika boyunca 3 şut çekti, 1 gol attı, 4 şut pası verdi, 4 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve gol beklentisinde 0.66 oranına geldi.

EN İYİSİ OLDU

Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olarak en fazla maçta gol atan oyuncu, 3 maçla Batshuayi oldu. Batshuayi; Hatay, Samsun ve Bodrum maçlarında sonradan girip maça etki eden goller kaydetti.

AVRUPA'DA ATTI

Michy Batshuayi sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off etabında Young Boys deplasmanında da kenardan gelip golleri attı. Takımı 2-0 gerideyken oyuna girerken son 24 dakika süre alan Michy Batshuayi, 2 şık gole adını yazdırdı.

SÜPER LİG'İ İYİ TANIYOR

Türkiye kariyerinde 2021'den bu yana Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi, Süper Lig'i çok iyi tanıyor. Belçikalı yıldız Forvet, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 karşılaşmada 14 gol atarken, Fenerbahçe'de de 46 lig mücadelesinde 24 gole imza atmayı başardı. Batshuayi, Galatasaray'da ise ligde 11 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol atma başarısı gösterdi.