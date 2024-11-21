TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...
Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından rotasını forvet hattına çeviren sarı kırmızılılarda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir forvet önerildi. İşte Okan Buruk'un transfer kararı... | GALATASARAY HABERLERİ
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2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 34 yaşındaki Jamaikalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Menajerlerin Galatasaray'ın kapısını aşındırdığı ve Antonio'yu pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Antonio ismine soğuk baktığı ve transferi istemediği öğrenildi.
Bu sezon West Ham United'ta 12 maçta forma giyen tecrübeli golcü 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
İngiltere dışını çıkmayan ve piyasa değeri 4 milyon Euro olan golcü futbolcu için şimdiye kadar 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Şimdiye kadar 21 kez Jamaika Milli Takım formasını giyen Antonio, 5 kez fileleri sarsmayı başardı.
Tecrübeli oyuncu, santrfor bölgesi dışında her iki kanatta da görev yapabiliyor.
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