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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından rotasını forvet hattına çeviren sarı kırmızılılarda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir forvet önerildi. İşte Okan Buruk'un transfer kararı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

Menajerler golcü arayışında olan sarı kırmızılılara hemen hemen her gün golcü öneriyor.

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

Takvim'in haberine göre, gündeme gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ta forma giyen Michail Antonio.

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 34 yaşındaki Jamaikalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

Menajerlerin Galatasaray'ın kapısını aşındırdığı ve Antonio'yu pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Antonio ismine soğuk baktığı ve transferi istemediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

Bu sezon West Ham United'ta 12 maçta forma giyen tecrübeli golcü 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

İngiltere dışını çıkmayan ve piyasa değeri 4 milyon Euro olan golcü futbolcu için şimdiye kadar 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

TRANSFER HABERİ - Michail Antonio Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'un kararı...

Şimdiye kadar 21 kez Jamaika Milli Takım formasını giyen Antonio, 5 kez fileleri sarsmayı başardı.

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