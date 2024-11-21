Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...
2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Bundesliga devi Bayern Münih'e tarihi satış ile transfer olan Sacha Boey, Alman basınında verdiği röportajda Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sol dizinden menisküs yırtığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Sacha Boey, takımla birlikte antrenmanlara tekrar başladı.
24 yaşındaki sağ bek, Alman temsilcisi ile transfer olduğu günden bu yana 4 maça çıktı ve toplamda 238 dakika sahada kalırken 1 asist katkısı sundu.
Alman basınından Sport1'e konuşan Fransız oyuncu, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
"Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü. En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz."
"Mesela Almanya'da statlar tamamen doluyken bile bu beni etkilemiyor çünkü her şeyi Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum."
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