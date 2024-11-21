Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

"Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü. En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz."