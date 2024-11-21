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Haberler Galatasaray Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Bundesliga devi Bayern Münih'e tarihi satış ile transfer olan Sacha Boey, Alman basınında verdiği röportajda Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:53
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

Sacha Boey, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Almanya Bundesliga devine transfer olmuştu.

Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

Bu transfer, Türk futbol tarihindeki en büyük oyuncu satışı olarak kayıtlara geçmişti.

Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

Galatasaray, transfer bedeli olarak 30 milyon Euro ve bonus olarak 5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu Bayern Münih'e teslim etmişti.

Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

Sol dizinden menisküs yırtığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Sacha Boey, takımla birlikte antrenmanlara tekrar başladı.

Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

24 yaşındaki sağ bek, Alman temsilcisi ile transfer olduğu günden bu yana 4 maça çıktı ve toplamda 238 dakika sahada kalırken 1 asist katkısı sundu.

Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

Alman basınından Sport1'e konuşan Fransız oyuncu, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

"Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü. En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz."

Sacha Boey'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'den ayrıldığınızda...

"Mesela Almanya'da statlar tamamen doluyken bile bu beni etkilemiyor çünkü her şeyi Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum."

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