Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon performansıyla gözden düşen o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu Körfez ekipleri transfer etmek için büyük bir çaba harcıyor. İşte haberin detayları...
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Faslı yıldız son olarak Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olup asist yapma başarısı gösterse de sezon itibariyle formsuz durumuyla gözden düştü.
Galatasaray'da Okan Buruk'un planları kapsamında yer almayan oyuncuyla ilgili yurt dışından flaş haber geldi.
Mac Bigfoot'un haberine göre Katar ekibi Al-Arabi Faslı yıldızı kadrosuna katmayı çok istiyor ve futbolcu ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın bu transfere yaz döneminde son dakikada izin vermediği fakat Katar ekibinin bu sefer transferi bitirmek istediği vurgulandı.
TRANSFERDE AL-NASSR DA DEVREDE!
Haberde son olarak Hakim Ziyech'ın Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın da ilgisini çektiği belirtildi.
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