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Haberler Galatasaray Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon performansıyla gözden düşen o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu Körfez ekipleri transfer etmek için büyük bir çaba harcıyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 12:52
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Cimbom Okan Buruk önderliğinde Süper Lig'de 31 puanla 1. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Galatasaray'da bu başarıda pek çok futbolcu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

Sarı-kırmızılılarda bazı oyuncular ise performanslarıyla gözden düştü. Bu oyunculardan birisi de Hakim Ziyech.

Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

Faslı yıldız son olarak Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olup asist yapma başarısı gösterse de sezon itibariyle formsuz durumuyla gözden düştü.

Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

Galatasaray'da Okan Buruk'un planları kapsamında yer almayan oyuncuyla ilgili yurt dışından flaş haber geldi.

Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

Mac Bigfoot'un haberine göre Katar ekibi Al-Arabi Faslı yıldızı kadrosuna katmayı çok istiyor ve futbolcu ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

Haberde ayrıca Galatasaray'ın bu transfere yaz döneminde son dakikada izin vermediği fakat Katar ekibinin bu sefer transferi bitirmek istediği vurgulandı.

Galatasaray'da gözden düştü! Araplar o yıldızı transfer etmeyi çok istiyor

TRANSFERDE AL-NASSR DA DEVREDE!

Haberde son olarak Hakim Ziyech'ın Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın da ilgisini çektiği belirtildi.

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