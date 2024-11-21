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Haberler Galatasaray Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, yetenekli oyuncuları ile transfer gündeminde yer almakta. Avrupa'dan talipleri gün geçtikçe artan oyunculara bir yenisi daha eklendi ve o isim için sarı kırmızılı ekibin görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte o isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 09:52
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Yaz transfer döneminde Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, sezon hedeflerini gerçekleştirme yolunda büyük güç kazandı.

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı kırmızılılar, iki kulvarı da şampiyon ünvanı ile tamamlamak istiyor.

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Öte yandan taraftarların sevgisini kısa süre içerisinde kazanmış yıldız oyuncu Osimhen'in 75 milyon Euro değerindeki bonservisi için çalışmalara başlayan ekipte deyim yerindeyse 'seferberlik' ilan edildi.

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Serie A ekibine, takas + para ya da 25 milyon Euro peşin, kalan miktar ise taksit teklifleri sunulsa da Çizme temsilcisi, şu an için bu tekliflere olumlu bir dönüş sağlamadı.

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Avrupa'dan talipleri gün geçtikçe artan Nijeryalı santrfor için Galatasaray, birçok yıldız oyuncusunu pazara koymaya hazırlanıyordu ki bunlar arasından bir isim için görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Galatasaray'ın sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Norwich'ten transfer ettiği ve sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, performansı ile kendine hayran bırakmıştı.

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Sara'nın orta saha rolünde gösterdiği başarı ve sahada kurduğu üstünlük, Avrupa'dan dev takımların dikkatini çekmeye devam ediyordu ki Fransız basını tarafından PSG'nin Brezilyalı yıldıza olan ilgisi duyuruldu.

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Yakın zamanda duyurulan bu haberin ardından, Paris temsilcisi ve İstanbul temsilcisinin görüşmelere başladığı iddia edildi. Brezilyalı oyuncu için pazarlık masasına yatırılan miktar 25 milyon Euro...

Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 16 maça çıktı. Toplamda 1.271 dakika sahada kalan Sara, 2 gol / 6 asist üretti.

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