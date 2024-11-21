Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, yetenekli oyuncuları ile transfer gündeminde yer almakta. Avrupa'dan talipleri gün geçtikçe artan oyunculara bir yenisi daha eklendi ve o isim için sarı kırmızılı ekibin görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte o isim...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Serie A ekibine, takas + para ya da 25 milyon Euro peşin, kalan miktar ise taksit teklifleri sunulsa da Çizme temsilcisi, şu an için bu tekliflere olumlu bir dönüş sağlamadı.
Avrupa'dan talipleri gün geçtikçe artan Nijeryalı santrfor için Galatasaray, birçok yıldız oyuncusunu pazara koymaya hazırlanıyordu ki bunlar arasından bir isim için görüşmelerin başladığı iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Norwich'ten transfer ettiği ve sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, performansı ile kendine hayran bırakmıştı.
Sara'nın orta saha rolünde gösterdiği başarı ve sahada kurduğu üstünlük, Avrupa'dan dev takımların dikkatini çekmeye devam ediyordu ki Fransız basını tarafından PSG'nin Brezilyalı yıldıza olan ilgisi duyuruldu.
Yakın zamanda duyurulan bu haberin ardından, Paris temsilcisi ve İstanbul temsilcisinin görüşmelere başladığı iddia edildi. Brezilyalı oyuncu için pazarlık masasına yatırılan miktar 25 milyon Euro...
25 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 16 maça çıktı. Toplamda 1.271 dakika sahada kalan Sara, 2 gol / 6 asist üretti.
DİĞER