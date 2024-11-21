Fransız devinden Galatasaraylı yıldıza kanca! 25 milyon Euro...

Serie A ekibine, takas + para ya da 25 milyon Euro peşin, kalan miktar ise taksit teklifleri sunulsa da Çizme temsilcisi, şu an için bu tekliflere olumlu bir dönüş sağlamadı.

Avrupa'dan talipleri gün geçtikçe artan Nijeryalı santrfor için Galatasaray, birçok yıldız oyuncusunu pazara koymaya hazırlanıyordu ki bunlar arasından bir isim için görüşmelerin başladığı iddia edildi.