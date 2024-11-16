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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılmak isteyen Fernando Muslera'nın alternatifleri aranmaya başlandı. Dünyaca ünlü kaleci kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar Brezilyalı eldivene kancayı taktı. Galatasaray'ın efsane ismi Claudio Taffarel de transfer için devreye girecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer operasyonu devam ediyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Cimbom, bu kez de kaleci transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Cimbom sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için şimdiden titiz bir çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı kalecisi Kaua Santos'un ardından listeye giren son isim Liverpool'un 32 yaşındaki file bekçisi Alisson Becker oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Gelecek sezon Liverpool'un kalesini Mamardashvili koruyacağı için Alisson yedek kalacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Bu durumu fırsat olarak gören Galatasaray yönetimi 1.93 m. boyundaki Brezilyalı kaleci için hamlesini yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Cimbom, bu transferde Liverpool'un kaleci antrenörü Taffarel'den de yardım alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Alisson bu sezon Liverpool formasıyla 8 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı

Dünyaca ünlü eldiven kariyerinde Internacional, Roma ve Liverpool kalesini korudu.

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