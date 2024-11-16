TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılmak isteyen Fernando Muslera'nın alternatifleri aranmaya başlandı. Dünyaca ünlü kaleci kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar Brezilyalı eldivene kancayı taktı. Galatasaray'ın efsane ismi Claudio Taffarel de transfer için devreye girecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı kalecisi Kaua Santos'un ardından listeye giren son isim Liverpool'un 32 yaşındaki file bekçisi Alisson Becker oldu.
Gelecek sezon Liverpool'un kalesini Mamardashvili koruyacağı için Alisson yedek kalacak.
Bu durumu fırsat olarak gören Galatasaray yönetimi 1.93 m. boyundaki Brezilyalı kaleci için hamlesini yapacak.
Cimbom, bu transferde Liverpool'un kaleci antrenörü Taffarel'den de yardım alacak.
Alisson bu sezon Liverpool formasıyla 8 maçta görev aldı.
Dünyaca ünlü eldiven kariyerinde Internacional, Roma ve Liverpool kalesini korudu.
Alisson 72 maçta Brezilya A Milli Takım formasını giydi.
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