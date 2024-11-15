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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için kaleci konusundaki araştırmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada Beşiktaş-Frankfurt maçında dikkat çeken o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 11:11 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 11:16
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GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

13 yıldır formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Muslera'nın yerine kaleci arayışında olduğunu belirterek, "Galatasaray yönetimi, yeni kaleci konusunda ciddi çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

Tüzemen, yazısında sarı kırmızılıların gündeminde olan ismi de açıkladı ve Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt forması giyen Kaua Santos ile ilgilendiğini belirtti.

GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

Yönetime kaleci transferi için bir tavsiyede de bulunan yazar, "Bence yönetim Muslera'dan sonra Galatasaray'ın kalesine transfer edeceği isim konusunda Uruguaylı yıldızdan destek almalı. Çünkü Muslera'nın özellikle Güney Amerika kökenli kalecileri yakından tanıdığı söyleniyor. Kendisi gibi G.Saray'a uzun yıllar hizmet edecek bir kalecinin ismini yönetime vermeli." dedi.

GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

Frankfurt'un geçen yıl Flamengo'dan transfer ettiği Santos, bu sezon 6 maçta forma giydi ve kalesinde 10 gol gördü.

GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

1 müsabakada gol yemeyen Brezilyalı kaleci, takımının Beşiktaş'ı 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekmişti.

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