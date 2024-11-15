GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi

Yönetime kaleci transferi için bir tavsiyede de bulunan yazar, "Bence yönetim Muslera'dan sonra Galatasaray'ın kalesine transfer edeceği isim konusunda Uruguaylı yıldızdan destek almalı. Çünkü Muslera'nın özellikle Güney Amerika kökenli kalecileri yakından tanıdığı söyleniyor. Kendisi gibi G.Saray'a uzun yıllar hizmet edecek bir kalecinin ismini yönetime vermeli." dedi.