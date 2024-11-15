GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için kaleci konusundaki araştırmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada Beşiktaş-Frankfurt maçında dikkat çeken o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 11:11 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 11:16
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Yönetime kaleci transferi için bir tavsiyede de bulunan yazar, "Bence yönetim Muslera'dan sonra Galatasaray'ın kalesine transfer edeceği isim konusunda Uruguaylı yıldızdan destek almalı. Çünkü Muslera'nın özellikle Güney Amerika kökenli kalecileri yakından tanıdığı söyleniyor. Kendisi gibi G.Saray'a uzun yıllar hizmet edecek bir kalecinin ismini yönetime vermeli." dedi.
Frankfurt'un geçen yıl Flamengo'dan transfer ettiği Santos, bu sezon 6 maçta forma giydi ve kalesinde 10 gol gördü.
1 müsabakada gol yemeyen Brezilyalı kaleci, takımının Beşiktaş'ı 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekmişti.
21 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş maçında kalesine gelen 11 şutun 10'unu kurtarmayı başarmıştı.
Kaua Santos'un Frankfurt ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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