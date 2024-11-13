Başarının lideri

Galatasaray'da Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynanan son 5 maçta alınan galibiyet yüzleri güldürüyor. Bu başarıda kadro içindeki yıldızların katkısı öne çıkıyor. Dries Mertens ise skor katkısı kadar takım içi liderliğiyle farkını ortaya koyuyor. 37 yaşındaki tecrübeli yıldız; fiziksel gücü, takım arkadaşlarına olan sıkı desteği ve skora verdiği katkıyla herkese örnek oluyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'den sonra en efektif yabancı 10 numara olarak dikkatleri topladı.

SON MAÇLARIN YILDIZI OLDU

Belçikalı futbolcu; Napoli'den yakın arkadaşı Victor Osimhen'le yakaladığı uyum, Belçika Milli Takımı'nda arkadaşı Michy Batshuayi ile kurduğu iletişim, Mauro İcardi ile yakaladığı yakınlıkla hücum hattında öne çıkıyor. Ligde 11 maçta 3 gol ve 3 asistle 6 gole katkı veren Mertens, Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçta 1 gol, 2 asistle alkışları topladı. Mertens, özellikle son oynanan kritik Tottenham ve Samsunspor maçlarında takımın adeta beyni oldu.

GALASARAY'DA TARİHE GEÇTİ

Dries Mertens, 2022'de geldiği Galatasaray'da adını tarihe yazdırdı. Sarı-kırmızılı formayla 102 maça çıkarak dalya diyen Belçikalı futbolcu, 23 gol, 29 asistlik katkı yaptı. Daha önce 2013-2022 arası 9 yıl oynadığı Napoli'de bir efsane olarak anılan Mertens, Galatasaray'da benzer şekilde katkı verdi. 2 şampiyonluk, 1 Süper Kupa kazanan 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon sonunda 5. yıldızı takmak istiyor.

OSİMHEN İLE ARASI ÇOK İYİ

Victor Osimhen'le Napoli'de 2 yıl yan yana oynayan Dries Mertens, yıldız golcüyle şimdi Galatasaray'da buluştu. Mertens, Napoli'de çok iyi diyalog kurduğu Osimhen'le sarı-kırmızılı forma altında da oynama şansı yakaladı.

10'LARLA BERABER

Sarı-kırmızılı kulüpte tarihi başarılara imza atan 10 numaralar Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'den sonra Dries Mertens taraftarları heyecanlandırıyor. Galatasaray'da 4 şampiyonluk yaşayan Hagi, 2 şampiyonluk kazanan Sneijder ve 2 şampiyonluk elde eden Mertens, kulüp tarihinin en başarılı yabancı 10 numaraları arasında yer alıyor.