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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine forvet arayışları başladı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızın yerine transfer edebileceği 6 yıldızı açıkladı. İşte o isimler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 12:18
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. hafta maçında Tottenham'ı konuk etti.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

Süper Lig'de olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi üzüntüsü yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

Yönetim, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan deneyimli golcünün yerine arayışlara başladı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

İtalyan basını, sarı-kırmızılı takıma transfer olabilecek isimleri açıkladı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

INTER'DEN ARNAUTOVIC VE CORREA

Calciomercato kaynaklı haberde, Galatasaray'ın Marko Arnautovic ve Joaquin Correa'yı gündemine alabileceği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

İki futbolcunun Lautaro Martinez, Marcus Thuram ve Mehdi Taremi'nin arkasında kaldığı, forma şansı bulmalarının zor olduğu ve sarı-kırmızılı takıma uygun şartlarla transfer olabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

NAPOLI'DEN GIOVANNI SIMEONE

Sezon başında Napoli'den Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralayan Cimbom'un, aynı takımda forma giyen Arjantinli santrfor Giovanni Simeone'yi gündeme alabileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

Haberde bu sezon 12 maçta sadece 304 dakika süre alan tecrübeli golcünün daha fazla süre almak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

JUVENTUS'TAN MILIK, MILAN'DAN JOVIC

Öte yandan Galatasaray'ın Juventus'tan ayrılma karar alan Arkadiusz Milik ve sezon başında da gündeme gelen Luka Jovic ile ilgilenebileceğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Icardi'nin yerine 6 aday

ROMA'DAN SHOMURODOV

Son olarak sarı-kırmızılıların Roma forması giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'u listesine ekleyebileceği ve oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi.

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