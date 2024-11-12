Sahne Osimhen'in

Son yıllarda marka golcüleriyle hem ülkemizde hem de dünya futbolunda ses getiren Galatasaray'da son parlayan yıldız Victor Osimhen oldu. Bu sezon Napoli'den kiralanan ve kısa sürede golleriyle adeta şov yapan Osimhen yıldızını parlatıyor, adını tarihe yazıyor. Sarı kırmızılılarda özellikle 2000-01 sezonundan itibaren dünyaca ünlü yabancı forvetler dikkat çekti. Adeta kulüpte bir transfer geleneği halini alan bu durum, beraberinde başarılar getirdi. Mario Jardel, Milan Baros, Johan Elmander, Didier Drogba, Lukas Podolski, Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao ve Mauro İcardi'den sonra Victor Osimhen de Galatasaray formasıyla sahaya çıktı, Avrupa ile dünya futbolunda yankı uyandırdı. Çıktığı 9 maçta 8 gol, 4 asistle 12 gole direkt etki eden Osimhen, Aslantepe'nin yeni fenomeni olmayı başardı. Mauro İcardi'den sonra Nijeryalı forvet de Türk futboluna damgasını vurmaya başladı.

GOL KRALLIKLARI GELDİ

Yabancı forvetler arasında gol kralları da çıktı. Milan Baros, 20 golle 2008-09 sezonunda, Bafetimbi Gomis 29 golle 2017-18 sezonunda, Mauro İcardi de 25 golle 2023-24 sezonunda gol krallığına adını yazdırdı. Mario Jardel de 2000-01 sezonunda 24 lig maçında 22 gol atmış, gol krallığında 2. sırada yer almıştı. Elmander, Podolski, Drogba, Falcao gibi marka isimler de golleriyle başarılarda önemli rol oynadı.

HERKES ÇOK SEVİYOR

Victor Osimhen kısa sürede hem Türkiye'ye hem de Galatasaray'a uyum sağladı. Takım içerisinde çok sevilen Osimhen, taraftarların da ayakta alkışladığı bir isim oldu. Ayrıca Türk futbolunda taraflı tarafsız herkes tarafından takdir gören Nijeryalı yıldız, son yılların en başarılı transfer hamlesi olarak dikkat çekti.

GOMİS'TEN FUTBOLA VEDA

Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Son olarak Japonya'nın Kawasaki Frontale takımında oynayan 39 yaşındaki Gomis, futbolu bıraktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı formayla iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu, bir defa da gol kralı oldu. Fransa Milli Takımı'nda 12 kez görev alan Gomis, 3 kez gol sevinci yaşadı. Gomis, kariyeri boyunca 785 karşılaşmada toplam 353 gol kaydetti.

ŞAMPİYONLUKLAR GELDİ

Sarı-kırmızılılarda forma giyen birçok marka forvet, şampiyonluklara adını yazdırdı. Milan Baros ve Johan Elmander, 2011-12 sezonundaki şampiyonlukta birlikte oynadı. Elmander, 2012- 13 sezonundaki şampiyonlukta da vardı. Didier Drogba da 2012-2013 sezonunda şampiyon kadroda yer aldı. Lukas Podolski, 4. yıldızın takıldığı 2014-15 sezonundaki şampiyonlukta kadrodaydı. Bafetimbi Gomis, 2017-18 sezonunda şampiyon oldu. Mauro İcardi ise son 2 lig şampiyonluğunun mimarı olmasını bildi.

ICARDI KARAR AŞAMASINDA

Avrupa Ligi'nde Tottenham maçında sakatlanan Mauro İcardi önemli bir karar alacak. Dizinde ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen İcardi, son tetkikler için kemiğindeki ödemin dağılmasını bekliyor. Neymar başta olmak üzere bu sakatlığı geçiren eski takım arkadaşlarıyla iletişim kuran yıldız golcü, Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arıyor. Arjantinli forvetin birkaç gün içinde İtalya'ya giderek orada değerlendirme yapacağı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun operasyon için doktorlarla iletişime geçeceği vurgulandı.