Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Galatasaray formasıyla şu ana kadar sezona damga vuran bir performans gösteren Yunus Akgün, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Takvim'in haberine göre, son olarak Tottenham'a attığı golle İngiliz kulübünün de radarına giren milli oyuncu yeni imzaya hazırlanıyor.