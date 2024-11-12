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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Galatasaray'da yeni sezonda gösterdiği performansla adeta yeniden doğan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, yıldız ismin sözleşmesinde dikkat çeken yenilikler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Galatasaray formasıyla şu ana kadar sezona damga vuran bir performans gösteren Yunus Akgün, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Takvim'in haberine göre, son olarak Tottenham'a attığı golle İngiliz kulübünün de radarına giren milli oyuncu yeni imzaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Sarı-Kırmızılı yönetim hem sergilediği futbol hem de düşük maaşı nedeniyle bir süredir Yunus'un menajeriyle pazarlık halindeydi.

Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Gelen bilgilere göre taraflar son yapılan görüşmede çok büyük oranda anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2028'e uzatılacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Ayrıca Yunus Akgün'ün 17.2 milyon lira olan maaşı da büyük bir sıkıntı yaratıyordu.

Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Milli futbolcunun maaşının çok büyük bir zamla 55 milyon lira seviyesine çıkarılacağı belirtiliyor.

Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın

Şu anda taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

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