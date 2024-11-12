Galatasaray'dan sezonun yıldızına tarihi zam! Taraflar mutlu sona yakın
Galatasaray'da yeni sezonda gösterdiği performansla adeta yeniden doğan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, yıldız ismin sözleşmesinde dikkat çeken yenilikler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Gelen bilgilere göre taraflar son yapılan görüşmede çok büyük oranda anlaşmaya varıldı.
24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2028'e uzatılacağı öğrenildi.
Ayrıca Yunus Akgün'ün 17.2 milyon lira olan maaşı da büyük bir sıkıntı yaratıyordu.
Milli futbolcunun maaşının çok büyük bir zamla 55 milyon lira seviyesine çıkarılacağı belirtiliyor.
Şu anda taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.
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