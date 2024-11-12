GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla göz dolduran Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Adı Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Chelsea ile anılan Nijeryalı süper yıldızla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...(fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Transferiyle büyük ses getiren Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
Son olarak Samsunspor ile oynanan maçta ağları iki kez havalandıran golcü futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Osimhen ise sık sık Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar takımda kalacağını söylemişti.
25 yaşındaki forvetin açıklamalarında rağmen başta Ada basını olmak üzere transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Adı Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı santrfora yeni bir talip çıktı.
NEWCASTLE UNITED DA İSTİYOR
İngiliz basını, Newcastle United'ın Victor Osimhen'i istediğini yazdı.
Chronicle Live kaynaklı haberde, Napoli'nin Osimhen için 113 milyon pound serbest kalma bedeli belirlediği ancak İtalyan ekibinin daha düşük bir fiyatı kabul edebileceği belirtildi.
Transferdeki en büyük engelin ise Osimhen'in Napoli'de forma giyerken haftalık 200 bin pound'dan fazla ücret kazanması gösterildi.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta forma giydi.
Nijeryalı yıldız, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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