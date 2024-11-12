  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla göz dolduran Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Adı Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Chelsea ile anılan Nijeryalı süper yıldızla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...(fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 14:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dünyada manşetleri süslemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom, 25 yaşındaki santrfora 1 yıl için 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Transferiyle büyük ses getiren Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son olarak Samsunspor ile oynanan maçta ağları iki kez havalandıran golcü futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Osimhen ise sık sık Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar takımda kalacağını söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

25 yaşındaki forvetin açıklamalarında rağmen başta Ada basını olmak üzere transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Adı Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı santrfora yeni bir talip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

NEWCASTLE UNITED DA İSTİYOR

İngiliz basını, Newcastle United'ın Victor Osimhen'i istediğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Chronicle Live kaynaklı haberde, Napoli'nin Osimhen için 113 milyon pound serbest kalma bedeli belirlediği ancak İtalyan ekibinin daha düşük bir fiyatı kabul edebileceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Transferdeki en büyük engelin ise Osimhen'in Napoli'de forma giyerken haftalık 200 bin pound'dan fazla ücret kazanması gösterildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Nijeryalı yıldız, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.

Fenerbahçe'den dev transfer!
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!
DİĞER
SON DAKİKA: Montella için ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel maddeden yararlanacaklar
Azerbaycan'da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor
Montella için ayrılık çanları!
İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı 15:05
Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 14:58
Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? 14:24
Montella için ayrılık çanları! Montella için ayrılık çanları! 14:18
ZTK 4. Tur programı açıklandı ZTK 4. Tur programı açıklandı 13:59
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:36
Daha Eski
Arda Güler için bomba gelişme! F.Bahçe'ye... Arda Güler için bomba gelişme! F.Bahçe'ye... 13:27
İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım 13:20
"Türk kadınlarından her dalda başarı geliyor!" "Türk kadınlarından her dalda başarı geliyor!" 12:27
Eski milli futbolcu Coşkun Taş yaşamını yitirdi Eski milli futbolcu Coşkun Taş yaşamını yitirdi 12:21
City'den Türk yıldıza kanca! City'den Türk yıldıza kanca! 12:18
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin yerine 6 aday İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin yerine 6 aday 12:17