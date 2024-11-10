Mauro Icardi Samsunspor maçı öncesi Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırladı. Taraftarı önünde rakibini mağlup edip galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray mutlak 3 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılıların Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, Samsunspor maçı öncesi Galatasaray taraftarını selamladı.
İŞTE O ANLAR:
🦁 Mauro Icardi, maç öncesinde Galatasaray taraftarını selamladı. #GSvSAM pic.twitter.com/HoEXbOCT46— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 10, 2024