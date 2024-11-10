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Haberler Galatasaray Mauro Icardi Samsunspor maçı öncesi Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi

Mauro Icardi Samsunspor maçı öncesi Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi

Son dakika spor haberlari... Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk etti. Mücadele öncesi, Tottenham maçında sakatlanan ve sonrasında sezonu kapattığı açıklanan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi Galatasaray taraftarını selamladı ve üçlü çektirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 16:04 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 16:05
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Mauro Icardi Samsunspor maçı öncesi Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırladı. Taraftarı önünde rakibini mağlup edip galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray mutlak 3 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılıların Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, Samsunspor maçı öncesi Galatasaray taraftarını selamladı.

İŞTE O ANLAR:

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