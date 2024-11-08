  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maça scout akını gerçekleşti. Mücadelede 4 oyuncuyu izlemek için çeşitli kulüplerden gözlemciler geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

Süper Lig'de açık ara lider olan, UEFA Avrupa Ligi'nde de hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ın bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

Tottenham maçında başta Victor Osimhen olmak üzere birçok sarı-kırmızılı futbolcu, önemli kulüplerin takibi altındaydı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı planlayan Osimhem'i Chelsea'nin scoutları tribünden canlı izledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

Nijeryalı yıldızın yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de vitrine çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

Barış Alper'i İngiltere, Yunus Akgün'ü ise İtalya ve İspanya'dan kulüplerin tribünden takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

Bu arada Gabriel Sara'nın özel izleyicisi vardı. Yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takım yetkilileri tarafından mercek altına alındı.

Reklam
F.Bahçe'nin yıldızı için Suudiler sıraya girdi!
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'da Osimhen'i gölgede bırakacak tranfer hamlesi! Bir yıldız daha geliyor...
Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
Osimhen'dan G.Saraylıları sevindiren açıklama!
Icardi stattan böyle ayrıldı! İşte son hali...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahır gecesi Kahır gecesi 01:59
Hak edilmiş yenilgi Hak edilmiş yenilgi 01:57
28 Kasım’da G.Saray’la 28 Kasım’da G.Saray’la 01:56
Santrfor problemi var! Santrfor problemi var! 01:54
Buz kestiler Buz kestiler 01:54
Kaçan hırsız Kaçan hırsız 01:53
Daha Eski
Çoluk çocuğa yenildik Çoluk çocuğa yenildik 01:53
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:35
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:33
F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! 01:32
G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! 01:29
F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! 01:23