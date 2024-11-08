TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maça scout akını gerçekleşti. Mücadelede 4 oyuncuyu izlemek için çeşitli kulüplerden gözlemciler geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi
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Nijeryalı yıldızın yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de vitrine çıktı.
Barış Alper'i İngiltere, Yunus Akgün'ü ise İtalya ve İspanya'dan kulüplerin tribünden takip ettiği öğrenildi.
Bu arada Gabriel Sara'nın özel izleyicisi vardı. Yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takım yetkilileri tarafından mercek altına alındı.
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