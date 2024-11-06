GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 4 Avrupa kulübünün, Tottenham maçında Kolombiyalı savunma oyuncusunu izlemek için İstanbul'a göndereceği öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da kritik mücadele öncesi heyecanlı bekleyiş Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği etkili performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Kolombiyalı stoperin adı son günlerde Real Madrid ile anılıyordu.
Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı karşılaşmada birçok Avrupa kulübünün gözü Davinson'un üzerinde olacak.
İSTANBUL'A GELİYORLAR
Türkiye gazetesinin haberine göre, 4 Avrupa kulübünün temsilcisinin, Kolombiyalı savunma oyuncusunu izlemek için perşembe günü İstanbul'da olacağı belirtildi.
Başarılı bir Copa America turnuvası da geçiren Davinson'u Tottenham maçında başta Lazio ve Napoli olmak üzere iki İspanyol kulübünün de takip edeceği öğrenildi.
Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giydi.
28 yaşındaki stoper, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Davinson'un sarı-kırmızılılar olan olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Kolombiyalı futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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