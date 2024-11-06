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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 4 Avrupa kulübünün, Tottenham maçında Kolombiyalı savunma oyuncusunu izlemek için İstanbul'a göndereceği öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 10:19
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. hafta maçında perşembe günü İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

RAMS Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser'ın yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Galatasaray'da kritik mücadele öncesi heyecanlı bekleyiş Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği etkili performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Kolombiyalı stoperin adı son günlerde Real Madrid ile anılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı karşılaşmada birçok Avrupa kulübünün gözü Davinson'un üzerinde olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

İSTANBUL'A GELİYORLAR

Türkiye gazetesinin haberine göre, 4 Avrupa kulübünün temsilcisinin, Kolombiyalı savunma oyuncusunu izlemek için perşembe günü İstanbul'da olacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Başarılı bir Copa America turnuvası da geçiren Davinson'u Tottenham maçında başta Lazio ve Napoli olmak üzere iki İspanyol kulübünün de takip edeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

28 yaşındaki stoper, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Davinson'un sarı-kırmızılılar olan olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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