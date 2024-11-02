  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

Son dakika haberi: 13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve kulübün efsaneleri arasına giren Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddiaları konuşuluyordu. Uruguaylı eldiven geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

2011'de Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera'nın bu sezon sonunda kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen tecrübeli kalecinin, sezon sonunda nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

KARARINI BİLDİRDİ
Bir senelik kontrat yapılmasına rağmen 38 yaşındaki eldivenin devam edebileceği tahmin ediliyordu.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

Ailesini ülkesine gönderen Uruguaylı file bekçisi, bunu sarı-kırmızılılara iletti.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

Muslera'nın kararına saygı duyan Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, yine de az da olsa devam etmesini bekliyordu.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

Tecrübeli kalecinin, kendisine yönelik pozitif yaklaşıma karşın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

Milliyet'in haberine göre; Uruguay'da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'yı satın alan Fernando Muslera'nın burada yöneticiliğe adım atacağı vurgulandı.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

MUSLERA NEDEN SİTEM ETTİ?
Beşiktaş derbisinin ardından, kariyeriyle ilgili gelen sorulara kaçamak cevap veren Fernando Muslera, bu konuda kesin bir yanıt vermemişti.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

Uruguaylı file bekçisi, "Şu an çok mutluyum. Her oynadığım maçta, bu formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor" demişti. Başarılı kalecinin, "özel sohbet" olarak söylediği konunun ne olduğu, değişik yorumlara yol açmıştı.

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar

Bilindiği gibi Teknik Direktör Okan Buruk, "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" diye konuşmuştu.

F.Bahçe'nin yıldızı geri dönüyor!
REKLAM - TOD
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Davinson Sanchez'de Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Sezona şimdiden damga vurdu
CHP'li başkanların koltuk sevdası hizmeti unutturdu! İşçiler isyan etti! Toplu grev var
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip!
G.Saray'dan Ada'ya kanat çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Espanyol maçı ne zaman? Barcelona - Espanyol maçı ne zaman? 09:20
Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? 09:17
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? 09:11
F.Bahçe'nin yıldızı geri dönüyor! F.Bahçe'nin yıldızı geri dönüyor! 09:09
Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman? Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman? 09:07
Iğdır FK - Ankaragücü maçı saat kaçta? Iğdır FK - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:01
Daha Eski
Erzurumspor - Amedspor maçı saat kaçta? Erzurumspor - Amedspor maçı saat kaçta? 08:58
Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 08:55
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 08:50
Bodrumspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Bodrumspor - Alanyaspor maçı ne zaman? 08:47
Eyüpspor - Hatayspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Hatayspor maçı ne zaman? 08:44
Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? 08:40