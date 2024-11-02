Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar
Son dakika haberi: 13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve kulübün efsaneleri arasına giren Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddiaları konuşuluyordu. Uruguaylı eldiven geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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KARARINI BİLDİRDİ
Ailesini ülkesine gönderen Uruguaylı file bekçisi, bunu sarı-kırmızılılara iletti.
Muslera'nın kararına saygı duyan Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, yine de az da olsa devam etmesini bekliyordu.
Tecrübeli kalecinin, kendisine yönelik pozitif yaklaşıma karşın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi.
Milliyet'in haberine göre; Uruguay'da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'yı satın alan Fernando Muslera'nın burada yöneticiliğe adım atacağı vurgulandı.
MUSLERA NEDEN SİTEM ETTİ?
Beşiktaş derbisinin ardından, kariyeriyle ilgili gelen sorulara kaçamak cevap veren Fernando Muslera, bu konuda kesin bir yanıt vermemişti.
Uruguaylı file bekçisi, "Şu an çok mutluyum. Her oynadığım maçta, bu formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor" demişti. Başarılı kalecinin, "özel sohbet" olarak söylediği konunun ne olduğu, değişik yorumlara yol açmıştı.
Bilindiği gibi Teknik Direktör Okan Buruk, "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" diye konuşmuştu.
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