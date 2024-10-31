Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği
Süper Lig devlerinden Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından transferde yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom o futbolcuyu getirerek taraftarlarını transferde bir kez daha coşturacak. İşte sarı-kırmızılıların yeni çileği...
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Takvim'de yer alan habere göre yönetimin Liverpool formasını giyen ünlü İtalyan yıldız Federico Chiesa ile ilgili planlar yaptığı ortaya çıktı.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN GRAFİK
Sezon başında Juventus'tan 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Chiesa beklentilerin çok uzağında kaldı.
Şu ana kadar sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabilen 27 yaşındaki futbolcu çok ciddi şekilde gözden düşmüş durumda.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngilizler'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
AYRILIK PLANLARI YAPMAYA BAŞLADI
Ada basınına göre Arne Slot'la yıldızı barışmayan ve Liverpool'da mutsuz olan Chiesa da ayrılık planları yapıyor.
51 kez İtalya formasını giyen ve 7 gol atan yıldız futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi var.
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