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Haberler Galatasaray

Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından transferde yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom o futbolcuyu getirerek taraftarlarını transferde bir kez daha coşturacak. İşte sarı-kırmızılıların yeni çileği...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

ROTASYONDA BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR

Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Kerem Aktürkoğlu ile yolların ayırmasına karşın kanatları sadece Rolland Sallai ile takviye edebilen yönetim devre arasında bu bölgeye yoğunlaşacak.

Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

Teknik direktör Okan Buruk'un da rotasyonda sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar listesine çok flaş bir ismi aldı.

Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin Liverpool formasını giyen ünlü İtalyan yıldız Federico Chiesa ile ilgili planlar yaptığı ortaya çıktı.

Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN GRAFİK

Sezon başında Juventus'tan 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Chiesa beklentilerin çok uzağında kaldı.

Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

Şu ana kadar sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabilen 27 yaşındaki futbolcu çok ciddi şekilde gözden düşmüş durumda.

Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngilizler'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

AYRILIK PLANLARI YAPMAYA BAŞLADI

Ada basınına göre Arne Slot'la yıldızı barışmayan ve Liverpool'da mutsuz olan Chiesa da ayrılık planları yapıyor.

Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

51 kez İtalya formasını giyen ve 7 gol atan yıldız futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi var.

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