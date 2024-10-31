Yönetim resmen çıldırdı! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

ROTASYONDA BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Kerem Aktürkoğlu ile yolların ayırmasına karşın kanatları sadece Rolland Sallai ile takviye edebilen yönetim devre arasında bu bölgeye yoğunlaşacak.