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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Kanarya, ara transferde sıkıntı yaşadığı mevkilere önemli isimlerle takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon Galatasaray'da forma giyen o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 10:56
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Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Sarı lacivertliler ligde şu ana kadar oynadığı 9 maçta 6 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Kanarya 6 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın ise 1 maç eksiğiyle 8 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Jose Mourinho'nun temel hedefi devre arasına kadar puan kaybı yaşamadan zirveyle olan farkı kapatmak.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Sarı lacivertli teknik heyet bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, yönetim de gözünü transfer harekatına çevirmiş durumda.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Fenerbahçeli idarecilerin ara transfer dönemi için önemli isimlerle temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Sarı lacivertlilerde birçok bölgedeki eksikliğin ocak ayında giderileceği kaydedildi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Fenerbahçe'de özellikle en çok merak edilen konu ise sol bek bölgesi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası o bölgeye mutlak takviye yapılma kararı alındı.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da görüşünün bu yönde olduğu ve sol tarafa oyuncu istediği aktarıldı.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Filip Kostic'i ön bölgede kullanmak isteyen Portekizli hocanın, sol bek pozisyonuna kaliteli bir futbolcu takviyesi talep ettiği bildirildi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Birçok isimle temas halinde olan yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski futbolcusunu listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da o yıldızın transferine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası...

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

F.BAHÇE'DEN ANGELINO ATAĞI!

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Galatasaray forması giyen Angelino'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Roma forması giyen yıldız ismin, menajerler tarafından sarı lacivertlilere teklif edildiği öne sürüldü.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

İtalyan ekibinin, Angelino ile yollarını ayırmayı planladığı ve İspanyol sol beki ocak ayında kiralık olarak göndereceği vurgulandı.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Bu noktada sol bek pozisyonu için arayışta olan Fenerbahçe'nin, Angelino'yu listesine aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

27 yaşındaki futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Öte yandan Roma'nın, Angelino'yu kiralık olarak göndermesi halinde herhangi bir bedel talep etmeyeceği vurgulandı.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

A Spor'un haberine göre, Angelino transferine dair gelişmelerin 2-3 hafta içinde netleşeceği belirtildi.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

G.SARAY'DA BEĞENİLMEMİŞTİ!

Galatasaray, 2023-2024 sezonu başında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino'dan istediği verimi alamamıştı.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Sarı kırmızılılar daha sonra 1.71 boyundaki sol bekin kontratını ocak ayında feshetmişti.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Angelino, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 8 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.

Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti

Bu sezon başında kalıcı olarak Roma'ya transfer olan Angelino, İtalyan ekibinde ise 12 maça çıktı.

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