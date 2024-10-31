Fenerbahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! Galatasaray'da beğenilmemişti
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Kanarya, ara transferde sıkıntı yaşadığı mevkilere önemli isimlerle takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon Galatasaray'da forma giyen o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın ise 1 maç eksiğiyle 8 puan gerisinde yer alıyor.
Jose Mourinho'nun temel hedefi devre arasına kadar puan kaybı yaşamadan zirveyle olan farkı kapatmak.
Sarı lacivertli teknik heyet bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, yönetim de gözünü transfer harekatına çevirmiş durumda.
Fenerbahçeli idarecilerin ara transfer dönemi için önemli isimlerle temas halinde olduğu belirtildi.
Sarı lacivertlilerde birçok bölgedeki eksikliğin ocak ayında giderileceği kaydedildi.
Fenerbahçe'de özellikle en çok merak edilen konu ise sol bek bölgesi.
Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası o bölgeye mutlak takviye yapılma kararı alındı.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da görüşünün bu yönde olduğu ve sol tarafa oyuncu istediği aktarıldı.
Filip Kostic'i ön bölgede kullanmak isteyen Portekizli hocanın, sol bek pozisyonuna kaliteli bir futbolcu takviyesi talep ettiği bildirildi.
Birçok isimle temas halinde olan yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski futbolcusunu listesine aldığı iddia edildi.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da o yıldızın transferine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası...
F.BAHÇE'DEN ANGELINO ATAĞI!
Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Galatasaray forması giyen Angelino'yu gündemine aldığı iddia edildi.
Roma forması giyen yıldız ismin, menajerler tarafından sarı lacivertlilere teklif edildiği öne sürüldü.
İtalyan ekibinin, Angelino ile yollarını ayırmayı planladığı ve İspanyol sol beki ocak ayında kiralık olarak göndereceği vurgulandı.
Bu noktada sol bek pozisyonu için arayışta olan Fenerbahçe'nin, Angelino'yu listesine aldığı ileri sürüldü.
27 yaşındaki futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan Roma'nın, Angelino'yu kiralık olarak göndermesi halinde herhangi bir bedel talep etmeyeceği vurgulandı.
A Spor'un haberine göre, Angelino transferine dair gelişmelerin 2-3 hafta içinde netleşeceği belirtildi.
G.SARAY'DA BEĞENİLMEMİŞTİ!
Galatasaray, 2023-2024 sezonu başında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino'dan istediği verimi alamamıştı.
Sarı kırmızılılar daha sonra 1.71 boyundaki sol bekin kontratını ocak ayında feshetmişti.
Angelino, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 8 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.
Bu sezon başında kalıcı olarak Roma'ya transfer olan Angelino, İtalyan ekibinde ise 12 maça çıktı.
Angelino bu karşılaşmalarda 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan İspanyol oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 2028'de bitecek.
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