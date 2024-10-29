Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Nitekim ilk gol böyle bir pozisyonda geldi. İkinci gol de benzer şekildeydi. Asisti veren de aynı kişiydi, sadece golü atanlar farklı isimlerdi. Çok iyi futbol mu oynadı, 'hayır' ama Galatasaray'ı zorlayacak bir rakip yoktu."

"Sahanın yıldızı Sanchez'di. Torreira bildiğimiz Torreira'ydı. Sallai'yi, en çok da Sara'yı beğendim."