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Haberler Galatasaray

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, derbiyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 09:24
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Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Dün gece RAMS Park'ta ligimizin düşük seviyesini belgeleyen kalitesiz bir derbi izledik…"

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Galatasaray, rahatlıkla 3 puanı kazanırken, belki erken olacak ama yarışta çok da önemli bir avantaj elde etti. Okan Buruk, Beşiktaş'ı iyi analiz etmiş."

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Onların duran top ve yüksek toplardaki ciddi rahatsızlığını göz önüne alarak, sahanın uzak bölgelerinde dahi kazanılan duran toplardan sürekli ortalarla gol aramayı düşündüler."

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Nitekim ilk gol böyle bir pozisyonda geldi. İkinci gol de benzer şekildeydi. Asisti veren de aynı kişiydi, sadece golü atanlar farklı isimlerdi. Çok iyi futbol mu oynadı, 'hayır' ama Galatasaray'ı zorlayacak bir rakip yoktu."

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Sahanın yıldızı Sanchez'di. Torreira bildiğimiz Torreira'ydı. Sallai'yi, en çok da Sara'yı beğendim."

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Beşiktaş'a gelince sergiledikleri futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Okan Buruk, İcardi'den vazgeçemediği için çift santrforlu, üçlü defans uygulatmaya başladı. Bu düzene karşı pozisyon olarak zorlamanız için önde kenarlarda hızlı oyuncularınız olacak. Ne Semih ne Rafa Silva bu tipte oyuncular değil."

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Rashica sakat olduğundan elinde bu tarzda sadece Muçi vardı. Çoğu maç oynattığın Muçi'yi niye 11'de oynatmadın? Sıradan bir İsveç takımı bu düzendeki Galatasaray'a bir devrede 3 gol attı."

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Son saniyede de dördüncüyü kaçırdı. Ben sezon başladıktan sonra 'İmmobile ile Rafa Silva çok önemli oyuncular ama fiziki düşüş başladı' dedim."

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

"Dün ikisi de sahada yok gibiydi. Birçok takımda bu tip yabancılar var. Bunları fazla göklere çıkarmayacaksın. Derbiyi anlatan kardeşim maç başında İmmobile'yi methetti."

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