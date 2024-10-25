GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli futbolcuya talip olan takımı ve yapılacak teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Elfsborg maçını da boş geçmeyen Yunus, gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
Milli futbolcunun sergilediği etkili oyun, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
REAL SOCIEDAD TALİP OLDU
El Nacional'de yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor.
ARDA GÜLER'E BENZETİLİYOR
Haberde Yunus'un son haftalarda gösterdiği etkili performansın İspanyol kulübünün ilgisini çektiği ve milli futbolcunun oyun tarzının Real Madrid forması giyen bir diğer milli futbolcu Arda Güler'e benzetildiği kaydedildi.
24 yaşındaki futbolcunun, Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil'in oyun sistemi için aradığı profil olduğu aktarıldı.
7 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Haberde ayrıca Real Sociedad'ın Yunus Akgün transferi için sezon sonunda Galatasaray'a 7 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.
TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR
Öte yandan Real Sociedad'lı taraftarların, milli oyuncunun transferini heyecanla beklediğinin altı çizildi.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.
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