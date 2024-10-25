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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli futbolcuya talip olan takımı ve yapılacak teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 18:34
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla en çok konuşulan isimlerden biri Yunus Akgün oldu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasının ardından daha fazla şans bulmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu, aldığı süreyi iyi değerlendirdi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Elfsborg maçını da boş geçmeyen Yunus, gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

Milli futbolcunun sergilediği etkili oyun, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

REAL SOCIEDAD TALİP OLDU

El Nacional'de yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

ARDA GÜLER'E BENZETİLİYOR

Haberde Yunus'un son haftalarda gösterdiği etkili performansın İspanyol kulübünün ilgisini çektiği ve milli futbolcunun oyun tarzının Real Madrid forması giyen bir diğer milli futbolcu Arda Güler'e benzetildiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

24 yaşındaki futbolcunun, Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil'in oyun sistemi için aradığı profil olduğu aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

7 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Haberde ayrıca Real Sociedad'ın Yunus Akgün transferi için sezon sonunda Galatasaray'a 7 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR

Öte yandan Real Sociedad'lı taraftarların, milli oyuncunun transferini heyecanla beklediğinin altı çizildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı.

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