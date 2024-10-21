  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Kariyerini Benfica'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın önemli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında konuştu. Yıldız oyuncu, sarı kırmızılıların Nijeryalı forveti Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı golü yorumladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 00:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Kick yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"DERBİNİN FAVORİSİ..."

Hafta sonu oynanacak derbi hakkında konuşan Kerem, "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne olur?" sorusunu da yanıtlayan milli oyuncu şu ifadeleri kullandı: Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o.

"OSIMHEN İLE OYNAMAK İSTERDİM"

Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı golü yorumlayan Kerem Aktürkoğlu, "Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek!
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin tarihe geçiyor! Real Madrid’e karşı görülmemiş yöntem: Şampiyonlar Ligi’nde…
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'a müebbet talebi
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler ile Keçiörengücü yenişemedi! Esenler ile Keçiörengücü yenişemedi! 23:02
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! 22:29
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! 21:58
A. Efes evinde galip! A. Efes evinde galip! 21:22
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! 20:19
Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü! Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü! 19:43
Daha Eski
F.Bahçe'nin M. United mesaisi başladı! F.Bahçe'nin M. United mesaisi başladı! 19:17
Bodrum FK - Ç. Rizespor | CANLI Bodrum FK - Ç. Rizespor | CANLI 18:49
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 18:19
Milliler Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü Milliler Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü 17:54
UEFA'dan Mauro Icardi paylaşımı! UEFA'dan Mauro Icardi paylaşımı! 16:54
F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... 16:39