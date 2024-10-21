Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Kick yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"DERBİNİN FAVORİSİ..."

Hafta sonu oynanacak derbi hakkında konuşan Kerem, "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne olur?" sorusunu da yanıtlayan milli oyuncu şu ifadeleri kullandı: Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o.

"OSIMHEN İLE OYNAMAK İSTERDİM"

Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı golü yorumlayan Kerem Aktürkoğlu, "Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim." ifadelerini kullandı.