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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Ismail Jakobs...

Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynanan mücadelenin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardan son olarak Ismail Jakobs için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 13:23 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 13:44
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Ismail Jakobs...

Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynanan mücadelenin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılardan son olarak Ismail Jakobs için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır.

DERBİDE YOK!

TRT Spor'un haberine göre Senegalli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Böylece Ismail Jakobs, Beşiktaş derbisinde sahada yer alamayacak.

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