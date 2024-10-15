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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Devre arası öncesi hem iç hem de dış transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 13:08
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Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Akdeniz ekibiyle oynayacağı zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Çok sayıda ismi kadrosuna katan Cimbom, özellikle Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

İlk 8 hafta sonunda topladığı 22 puanla zirvede bulunan ve sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da gözler ocak ayı için çalışmalar yoğunlaştı.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de kadrosuna eklemeler yaparak yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, iç transfer çalışmalarına da hız verdi.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Yunus Akgün geliyor.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus'un sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Sabah'ın haberine göre; 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray fırmasıyla çıktığı 11 maçta 628 dakika süre aldı.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Milli futbolcu, 4 gollük bir performans sergiledi.

Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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