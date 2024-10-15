Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Devre arası öncesi hem iç hem de dış transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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İlk 8 hafta sonunda topladığı 22 puanla zirvede bulunan ve sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da gözler ocak ayı için çalışmalar yoğunlaştı.
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de kadrosuna eklemeler yaparak yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.
Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, iç transfer çalışmalarına da hız verdi.
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Yunus Akgün geliyor.
Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus'un sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti.
Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek.
Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak.
Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray fırmasıyla çıktığı 11 maçta 628 dakika süre aldı.
Milli futbolcu, 4 gollük bir performans sergiledi.
Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.
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