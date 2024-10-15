Galatasaray'da 4 yıllık imza! İşte alacağı ücret

İlk 8 hafta sonunda topladığı 22 puanla zirvede bulunan ve sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da gözler ocak ayı için çalışmalar yoğunlaştı.

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de kadrosuna eklemeler yaparak yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.