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Haberler Galatasaray

G.Saray’ın net karı; 5.2 milyar TL

Sarı-kırmızılı kulübün denetim kurulu üyesi Ömer Çirkin, “Esas faaliyetlerden 1.9 milyar lira zarar görüyoruz. 2024 yılında kulübün net karı 5.2 milyar lira gözüküyor” ifadelerini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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G.Saray’ın net karı; 5.2 milyar TL

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin, divan kurulu toplantısında kulübün finansal durumuna dair bilgiler paylaştı. Ömer Çirkin, "Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin, dönen varlıklarla karşılaştırıldığında 6.4 milyar lira net kısa vadeli yükümlülük var. Şarta bağlı yükümlülükler; futbolculara bundan sonraki sezonlarda ödenecek paraların toplamı, 31 Mayıs 2024 itibarıyla 6.8 milyar TL, 198 milyon dolar. Futbolcu transferlerine ilişkin borçlarda da 2 milyar liralık artış söz konusu. Esas faaliyetlerden 1.9 milyar lira zarar görüyoruz. 2024'te kulübün net karı 5.2 milyar lira" dedi.

BORÇ 800 MİLYON DOLAR

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, kulübün borcuyla ilgili tespitlerde bulundu. Göknar, "Maalesef üzülerek belirtiyorum; toplam borç ve yükümlülüklerimiz, lütfen şaşırmayın, 30'a bölersek 800 milyon dolardır. Galatasaray'ın Mayıs 2024 itibarı ile toplam sportif, dernek borcu 26.5 milyar lira. Öyle yazıyor. Benim kılavuzum duyum falan değil. Kılavuzum Galatasaray Spor Kulübü'nün yayınladığı resmi faaliyet raporudur. Rakamlar oradan alınmıştır" görüşünü paylaştı

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