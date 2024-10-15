GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, dış basına verdiği bir ropörtaj'da flaş açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen'in sarı kırmızılılara geliş sürecini ve Icardi'nin bu sürece yaklaşımını anlatan Pino, ayrıca Arjantinli yıldızın İtalya'ya geri dönüşü ile ilgili ihtimallere yanıt verdi. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Mauro da, "Hemen alalım" demiş."
"Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir. "
Pino, Icardi'nin İtalya'ya dönüşüyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi…
"Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz."
"Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur."
"Çünkü Türkiye'de diğer takımların taraftarları tarafından da gerçekten çok seviliyor."
TMW'ye verdiği ropörtajdan Icardi başlıkları: Galatasaray'da nasıl gidiyor? Osimhen'in gelişini nasıl karşıladı? Serie A'ya dönüşü mümkün mü?
DİĞER