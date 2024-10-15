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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, dış basına verdiği bir ropörtaj'da flaş açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen'in sarı kırmızılılara geliş sürecini ve Icardi'nin bu sürece yaklaşımını anlatan Pino, ayrıca Arjantinli yıldızın İtalya'ya geri dönüşü ile ilgili ihtimallere yanıt verdi. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 10:56
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, Tuttomercatoweb'e konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

Pino, Osimhen'in geliş sürecinde yaşananları şöyle anlattı…

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

"Okan Buruk, İcardi'yi aramış ve Osimhen ihtimali olduğunu söylemiş."

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

"Mauro da, "Hemen alalım" demiş."

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

"Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir. "

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

Pino, Icardi'nin İtalya'ya dönüşüyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi…

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

"Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz."

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

"Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur."

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin menajerinden flaş açıklama: İtalya'ya dönmesi...

"Çünkü Türkiye'de diğer takımların taraftarları tarafından da gerçekten çok seviliyor."

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