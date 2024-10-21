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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, Çarşamba günü Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 11:32
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Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü evinde İsveç temsilcisi Elfsborg ile mücadele edecek. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak.

Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Galatasaray - Elfsborg maçında VAR koltuğunda Alen Borosak, AVAR'da da Asmir Sagrkovic oturacak.

Matej Jug'un yönettiği 9 maçta milli takımımız ve temsilcilerimiz 3 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı:

2013/14 Türkiye 2-2 Gana

2016/17 Osmanlıspor 2-0 Zürich

2016/17 Beşiktaş 2-1 H. Beer Sheva

2017/18 Braga 2-1 Başakşehir

2018/19 Getafe 1-0 Trabzonspor

2019/20 Rusya 1-1 Türkiye

2021/22 Trabzonspor 1-2 Roma

2021/22 Galatasaray 1-0 Lazio

2023/24 Galler 1-1 Türkiye

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