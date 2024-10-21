Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü evinde İsveç temsilcisi Elfsborg ile mücadele edecek. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak.
Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.
Galatasaray - Elfsborg maçında VAR koltuğunda Alen Borosak, AVAR'da da Asmir Sagrkovic oturacak.
Matej Jug'un yönettiği 9 maçta milli takımımız ve temsilcilerimiz 3 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı:
2016/17 Osmanlıspor 2-0 Zürich
2016/17 Beşiktaş 2-1 H. Beer Sheva
2017/18 Braga 2-1 Başakşehir
2018/19 Getafe 1-0 Trabzonspor
2019/20 Rusya 1-1 Türkiye
2021/22 Trabzonspor 1-2 Roma
2021/22 Galatasaray 1-0 Lazio
2023/24 Galler 1-1 Türkiye