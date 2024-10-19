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Haberler Galatasaray

Mauro Icardi: Şanslıyım...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 21:26 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 21:38
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Mauro Icardi: Şanslıyım...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MAURO ICARDI'NİN AÇIKLAMALARI:

"Galibiyetle dönmek önemliydi. Yolumuza galibiyetle devam etmek istiyorduk. Goller için, takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Hocamızın bugün doğum günüydü, onu da kutluyorum."

"Şanslıyım. İlk senemden itibaren Kerem'le oynadım. Onun nasıl geliştiğini gördüm, yardımcı olduğuma da inanıyorum. Geçen sezon Barış'ta da patlama oldu. Yunus'ta da şu an gözüküyor. İhtiyacı olan her şeye sahip. Kerem ve Barış'tan sonra onda da patlama oldu. Ben de onlar için bir referans noktasıyım aslında. Onlarla birlikte oynuyor olmak benim için de bir gurur kaynağı."

"Sezon başında her oyuncunun kendi hedefleri oluyor. Kim ne rekor kırmış biliyoruz. Bu attığım golle en çok gol atanlar arasında ilk 10'a girdim. İnsanlar bana burada çok iyi davranıyorlar. Taraftarımız çok iyi davranıyor. Biz de her gün çalışıyor, karşılığını alıyoruz. 2.5 senede yaptıklarımla birçok rekor kırdım, kırmaya da devam ediyorum, bununla da gurur duyuyorum."

"Osimhen'in golü sırasında ayağıma buz koyuyordum, ayağa kalkıp tebrik edemedim. Herkesin gol atıyor olması çok önemli. Takım içindeki herkes çok iyi çalışıyor. Osimhen inanılmaz gol attı. Sürekli çalışıyor ve hak ediyor. Çok iyi golcü. Biz sahada 11 kişi olabiliriz ama kulübedekilerle birlikte hepimiz Galatasaray için elimizden geleni yapacağız."

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