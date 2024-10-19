Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu. Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi: 3-0. (Corriere dello Sport)

Maça yedek başlayan ve 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giren Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti. (AS)