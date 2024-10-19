Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği maça Victor Osimhen'in röveşata golü damga vurdu. Yabancı basın, Nijeryalı yıldızın golü için ilginç manşetler attı. İşte Osimhen'in röveşata golü hakkında dış basında yapılan yorumlar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 00:35 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 00:43
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Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı. (DailySports)
Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır. (noticiasaominuto)
Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı. (Prompt News Online)
Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi. (Gistmania)
Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti. (Il Mattino)
Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü! (AreaNapoli)
Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı. (Foot Mercato)
Osimhen attığı röveşata golüyle sahne ışıklarını üzerine topladı. (Afrik Foot)
Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü! Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü görkemli bir röveşata golüne imza attı. (Onze)
İŞTE OSIMHEN'İN ENFES RÖVEŞATA GOLÜ 👇🏻
🦁 Victor Osimhen'den klas röveşata
📺 Fantastik golün farklı açıları! #beINSPORTS pic.twitter.com/ERWjxHnaUP
🦁 Victor Osimhen'den klas röveşata
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