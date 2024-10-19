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Haberler Galatasaray

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği maça Victor Osimhen'in röveşata golü damga vurdu. Yabancı basın, Nijeryalı yıldızın golü için ilginç manşetler attı. İşte Osimhen'in röveşata golü hakkında dış basında yapılan yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 00:35 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 00:43
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Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu. Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi: 3-0. (Corriere dello Sport)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Maça yedek başlayan ve 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giren Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti. (AS)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen! (A Bola)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı. (DailySports)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır. (noticiasaominuto)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı. (Prompt News Online)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi. (Gistmania)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti. (Il Mattino)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü! (AreaNapoli)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı. (Foot Mercato)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Osimhen attığı röveşata golüyle sahne ışıklarını üzerine topladı. (Afrik Foot)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü! Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü görkemli bir röveşata golüne imza attı. (Onze)

Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet

İŞTE OSIMHEN'İN ENFES RÖVEŞATA GOLÜ 👇🏻

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