GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. RFS ve Alanyaspor maçlarını kaçıran golcü futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 10:51 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 10:52
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Aslan, 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'e 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı forma altındaki kariyerine beklenen başlangıç yapan Victor Osimhen, hem sergilediği oyun hem de yaptığı skor katkısıyla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
Galatasaray forması altında Süper Lig'deki ilk gollerini Kasımpaşa maçında kaydeden 25 yaşındaki forvet, aynı maçta sakatlık geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, maçın ikinci yarısına devam edemeyen Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan RFS ve Trendyol Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçlarını kaçıran yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başladı.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan Victor Osimhen'in son durumu netleşti.
Nijeryalı oyuncu, pazartesi günü özel program dahilinde idman yaptı.
ANTALYASPOR MAÇININ KADROSUNA ALINACAK
Sağlık durumu yakından takip edilen Osimhen'in kısa süre içinde takımla çalışmalara katılması ve cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçının kadrosuna girmesi bekleniyor.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı.
Nijeryalı santrfor, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek 6 gole doğrudan etki etti.
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