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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. RFS ve Alanyaspor maçlarını kaçıran golcü futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 10:51 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 10:52
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezonda da aynı başarıyı tekrarlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Eksik görülen bölgelere takviye yapan sarı-kırmızılıların gündem yaratan transferiyse Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Cimbom, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı yıldızı renklerine bağlayarak dünya basınında manşetleri süsledi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Aslan, 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'e 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Sarı-kırmızılı forma altındaki kariyerine beklenen başlangıç yapan Victor Osimhen, hem sergilediği oyun hem de yaptığı skor katkısıyla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray forması altında Süper Lig'deki ilk gollerini Kasımpaşa maçında kaydeden 25 yaşındaki forvet, aynı maçta sakatlık geçirdi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Sarı-kırmızılılar, maçın ikinci yarısına devam edemeyen Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan RFS ve Trendyol Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçlarını kaçıran yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan Victor Osimhen'in son durumu netleşti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Nijeryalı oyuncu, pazartesi günü özel program dahilinde idman yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

ANTALYASPOR MAÇININ KADROSUNA ALINACAK

Sağlık durumu yakından takip edilen Osimhen'in kısa süre içinde takımla çalışmalara katılması ve cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçının kadrosuna girmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in son durumu belli oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı.

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