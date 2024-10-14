TRANSFER HABERLERİ: Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana transfer haberi en çok öne çıkan ismi olan Victor Nelsson için İtalyanlar ve İngilizlerin devreye girdiği öğrenildi. Başarılı savunma oyuncusunun özellikle İspanya - Danimarla maçında performansı büyük beğeni topladı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Danimarka'nın İspanya ile oynadığı milli maçta 26 yaşındaki oyuncuyu izleyen İngiliz ve İtalyan gözlemcilerin transfer için devre arasında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Cimbom'a 2021-20222 sezonunda gelen başarılı stoper için gözünü karartan yetkililerin cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Galatasaray'da bu sezon 8 resmi karşılaşmaya çıkan Danimarkalı yıldız için Okan Buruk'un da vereceği kararın çok önemli olduğu ortaya çıktı.
Nelsson'a teklif yapılacağından haberdar olan başarılı teknik adamın nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.
Yıldız oyuncu için yönetimin nasıl bir karar vereceği de kafalarda soru işareti oluşturuyor.
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