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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana transfer haberi en çok öne çıkan ismi olan Victor Nelsson için İtalyanlar ve İngilizlerin devreye girdiği öğrenildi. Başarılı savunma oyuncusunun özellikle İspanya - Danimarla maçında performansı büyük beğeni topladı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...

Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Nelsson İngiliz ve İtalyanlar'ın yakın markajına girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...

Danimarka'nın İspanya ile oynadığı milli maçta 26 yaşındaki oyuncuyu izleyen İngiliz ve İtalyan gözlemcilerin transfer için devre arasında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitecek olan Nelsson için devre arasında teklif yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...

Cimbom'a 2021-20222 sezonunda gelen başarılı stoper için gözünü karartan yetkililerin cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ: Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...

Galatasaray'da bu sezon 8 resmi karşılaşmaya çıkan Danimarkalı yıldız için Okan Buruk'un da vereceği kararın çok önemli olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...

Nelsson'a teklif yapılacağından haberdar olan başarılı teknik adamın nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.

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