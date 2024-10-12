Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray'da Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor.

Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

"FİKRİ VE VİCDANI HÜR BİR GALATASARAYLI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

"Sabah 10'dan beri herkes düşüncelerini özgürce konuştu. Galatasaray'ın en büyük özelliği bu. Fikri hür, vicdanı hür bir Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum."

"SİZLERİN EMANETİNİ TAŞIYORUZ"

"Bizler, sizlerin emanetinizi taşıyoruz. Zerre kadar endişeniz olmasın. Kendi malımızdan daha fazla sahip çıkmak üzere gereken her şeyi yapıyoruz."

KARABORSA BİLETLER HAKKINDA

"Karaborsa bilet konusunda birçok konuşmacı masumiyet karinesini vurguladı. Biraz sabırlı olun. Hukuka aksettiği için olayı çok sıkı takip ediyorum. Açılış konuşmasında da olduğu gibi taksire giren birisi varsa, gereğini yapacağımdan şüpheniz olmasın."