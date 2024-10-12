Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi
Son dakika Galatasaray haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonu da zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılılarda iki imza yolda. İşte flaş gelişmenin detayları... (GS spor haberi)
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, eksik bölgeleri güçlendirerek sezonun ikinci yarısı için daha güçlü bir takım oluşturmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
Kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılarda sözleşme yenileme görüşmeleri de sürüyor.
Galatasaray'da durumları en çok merak edilen yerli futbolcularsa Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün...
BARIŞ ALPER VE YUNUS'TA SONA GELİNDİ
Aslan'ın yerli yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'le sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp iki oyuncusuyla da önemli mesafe kat etti.
Yaz transfer döneminde önemli teklifler alan Barış'ın 15 milyon lira'lık kontratının 60 milyon TL civarına çıkarılması bekleniyor.
Yunus Akgün'ün ise benzer seviyedeki maaşının 40 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor.
BERKAN'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Sarı-kırmızılılar iki oyuncunun haricinde Berkan'a da yeni sözleşme yapmak istiyor.
8 milyon TL ile takımın en az kazanan yerli oyuncularından olan 24 yaşındaki orta sahanın maaşının 25 milyon TL'ye çıkarılması bekleniyor.
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