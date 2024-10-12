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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Son dakika Galatasaray haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonu da zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılılarda iki imza yolda. İşte flaş gelişmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 18:26
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Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider giren Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü konuk olacağı Akdeniz ekibini devirerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Kritik Antalya deplasmanında hata yapmak istemeyen Cimbom, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, eksik bölgeleri güçlendirerek sezonun ikinci yarısı için daha güçlü bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılarda sözleşme yenileme görüşmeleri de sürüyor.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Galatasaray'da durumları en çok merak edilen yerli futbolcularsa Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün...

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

BARIŞ ALPER VE YUNUS'TA SONA GELİNDİ

Aslan'ın yerli yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'le sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Sarı-kırmızılı kulüp iki oyuncusuyla da önemli mesafe kat etti.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Yaz transfer döneminde önemli teklifler alan Barış'ın 15 milyon lira'lık kontratının 60 milyon TL civarına çıkarılması bekleniyor.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

Yunus Akgün'ün ise benzer seviyedeki maaşının 40 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Galatasaray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi

BERKAN'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Sarı-kırmızılılar iki oyuncunun haricinde Berkan'a da yeni sözleşme yapmak istiyor.

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