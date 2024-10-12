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Haberler Galatasaray

Aras Kargo 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi 2’nci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte karşılaşmadan detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 21:21
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Aras Kargo 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Aras Kargo evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 23-25, ve 22-25'lik skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla Aras Kargo üst üste 2'nci mağlubiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 2'nci galibiyetini aldı.

Salon: İzmir Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Busa, Ceren Karagöl, Klimets, Mitchem, Mirtskhulava, Elif Kapar, Gizem Aşçı, Simay Kurt, Ecesu Soner

Galatasaray: Lazovic, Timmerman, Alexia, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Eylül Akarçeşme, Sude, Bongaerts

Setler: 23-25, 23-25, 22-25

Süre: 95 DAKİKA (28, 32, 29)

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