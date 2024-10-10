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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Milli araya moralli giren Galatasaray'da transfer için çalışmalar sürüyor. Ocak ayında hücum rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılı yönetim Mauro Icardi ve Victor Osimhen'e top taşıyacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, takımı Serie B'ye düşen Domenico Berardi için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:37
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük tempoda oynandı. İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 22 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Haftaya 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle giren Alanyaspor ise üçüncü kez mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

SARI-KIRMIZILILAR SÜPER LİG'DE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

YUNUS AKGÜN'ÜN GOLLERİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, Alanyaspor mücadelesiyle 11. resmi maçına çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Geride kalan bölümde Süper Lig'deki 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Alanyaspor mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Yunus, Süper Lig'de 2, resmi maçlarda 4 gole ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

İKİ MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği RFS maçından da 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Alanyaspor mücadelesi öncesindeki son 2 resmi maçını kazanamayan Galatasaray, elde ettiği 1-0'lık sonuçla galibiyet hasretini de sonlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Bu sonuçla milli araya lider giren Galatasaray, diğer yandan transfer harekatına da başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Yönetim, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i destekleyecek yıldız bir isim için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray, Sassuolo forması giyen Domenico Berardi için harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Geçtiğimiz sezon Çizme ekibi ile Serie B'ye düşen yıldız oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Berardi, Cittadella karşısında 16 dakika süre buldu ve 1 asist üretti.

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