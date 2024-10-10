TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Domenico Berardi sürprizi!
Milli araya moralli giren Galatasaray'da transfer için çalışmalar sürüyor. Ocak ayında hücum rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılı yönetim Mauro Icardi ve Victor Osimhen'e top taşıyacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, takımı Serie B'ye düşen Domenico Berardi için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 22 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
Haftaya 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle giren Alanyaspor ise üçüncü kez mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.
SARI-KIRMIZILILAR SÜPER LİG'DE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
YUNUS AKGÜN'ÜN GOLLERİ SÜRÜYOR
Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, Alanyaspor mücadelesiyle 11. resmi maçına çıktı.
Geride kalan bölümde Süper Lig'deki 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.
Alanyaspor mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Yunus, Süper Lig'de 2, resmi maçlarda 4 gole ulaştı.
İKİ MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği RFS maçından da 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Alanyaspor mücadelesi öncesindeki son 2 resmi maçını kazanamayan Galatasaray, elde ettiği 1-0'lık sonuçla galibiyet hasretini de sonlandırdı.
Bu sonuçla milli araya lider giren Galatasaray, diğer yandan transfer harekatına da başladı.
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Yönetim, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i destekleyecek yıldız bir isim için çalışmalara başladı.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray, Sassuolo forması giyen Domenico Berardi için harekete geçecek.
Geçtiğimiz sezon Çizme ekibi ile Serie B'ye düşen yıldız oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek.
Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Berardi, Cittadella karşısında 16 dakika süre buldu ve 1 asist üretti.
Sassuolo ile 371 maça çıkan Berardi, bu sürede 142 gol ve 95 asist üretti.
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