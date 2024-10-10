Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

PARKTA KEŞFEDİLDİ "Bir parkta arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bir gün Manchester United gözlemcilerinden biri parkta beni görmüş. Dikkat kesilmiş" diyor Osayi-Samuel, BBC Radio Lancashire'daki röportajında: "Blackpool genç takımının antrenörü Richie Kyle'yi görmüş ve benden bahsetmiş. Richie annemi aramış ve Blackpool'un beni denemek istediğini söylemiş. İşte her şey böyle başladı."