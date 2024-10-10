Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi sürüyor. Milli araya lider giren Galatasaray, ezeli rakibi ile saha dışında verdiği savaşı kazanmak için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaya çalıştığı Osayi-Samuel'e sarı kırmızılıların kancası... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
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Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Bright Osayi-Samuel'i bonservis bedeli kazanmadan göndermek istemiyor.
YAKINDAN TAKIP EDIYOR
Ancak 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yıllık 2.5 milyon euro talep etmesi görüşmeleri çıkmaza sokmuş durumda.
Sarı lacivertli yönetim, başarılı oyuncunun menajeri ile kısa süre sonra yeniden masaya oturmayı hedefliyor.
Ayrıca Galatasaray kurmaylarının süreci çok yakından takip ettiği ve 1.75 boyundaki yıldız için devreye girebileceği belirtiliyor.
Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.
Bu maçlarda 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik skor katkısı verdi.
PARKTA KEŞFEDİLDİ
"Bir parkta arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bir gün Manchester United gözlemcilerinden biri parkta beni görmüş. Dikkat kesilmiş" diyor Osayi-Samuel, BBC Radio Lancashire'daki röportajında: "Blackpool genç takımının antrenörü Richie Kyle'yi görmüş ve benden bahsetmiş. Richie annemi aramış ve Blackpool'un beni denemek istediğini söylemiş. İşte her şey böyle başladı."
7 GOL VE 14 ASİST
Sarı-lacivertliler ile 145 resmi maçta forma giyen Osayi Samuel, 7 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.
Başarılı oyuncu bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 maçta forma giyebildi. Fenerbahçe, Osayi'yi 500 bin euro'ya almıştı.
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