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Haberler Galatasaray

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi sürüyor. Milli araya lider giren Galatasaray, ezeli rakibi ile saha dışında verdiği savaşı kazanmak için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaya çalıştığı Osayi-Samuel'e sarı kırmızılıların kancası... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Galatasaray, geçen sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Sarı-kırmızılı yönetim, benzer bir operasyon daha gerçekleştirerek Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel'i renklerine katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe yönetimi, sene sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladığı Nijeryalı oyuncu ile henüz orta noktayı bulamadı.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Bright Osayi-Samuel'i bonservis bedeli kazanmadan göndermek istemiyor.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

YAKINDAN TAKIP EDIYOR

Ancak 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yıllık 2.5 milyon euro talep etmesi görüşmeleri çıkmaza sokmuş durumda.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Sarı lacivertli yönetim, başarılı oyuncunun menajeri ile kısa süre sonra yeniden masaya oturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Ayrıca Galatasaray kurmaylarının süreci çok yakından takip ettiği ve 1.75 boyundaki yıldız için devreye girebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Bu maçlarda 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

PARKTA KEŞFEDİLDİ

"Bir parkta arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bir gün Manchester United gözlemcilerinden biri parkta beni görmüş. Dikkat kesilmiş" diyor Osayi-Samuel, BBC Radio Lancashire'daki röportajında: "Blackpool genç takımının antrenörü Richie Kyle'yi görmüş ve benden bahsetmiş. Richie annemi aramış ve Blackpool'un beni denemek istediğini söylemiş. İşte her şey böyle başladı."

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

7 GOL VE 14 ASİST

Sarı-lacivertliler ile 145 resmi maçta forma giyen Osayi Samuel, 7 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel şoku! Galatasaray devreye girdi | TRANSFER HABERİ

Başarılı oyuncu bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 maçta forma giyebildi. Fenerbahçe, Osayi'yi 500 bin euro'ya almıştı.

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