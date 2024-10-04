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Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u misafir edecek olan Galatasaray'da maç hazırlıkları başladı. Mücadele 6 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 19:28
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Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u misafir edecek olan Galatasaray'da maç hazırlıkları başladı. Mücadele 6 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Sarı kırmızılı kulüp, antrenmanlarından görüntüler ile hazırlıkların başladığını taraftarlarına duyurdu.

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