Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u misafir edecek olan Galatasaray'da maç hazırlıkları başladı. Mücadele 6 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Sarı kırmızılı kulüp, antrenmanlarından görüntüler ile hazırlıkların başladığını taraftarlarına duyurdu.
İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER
📸 Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında C. Alanyaspor ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam yaptığımız idmanla başladık. #GSvALN pic.twitter.com/xziFUbQGdg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 4, 2024