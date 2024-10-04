Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u misafir edecek olan Galatasaray'da maç hazırlıkları başladı. Mücadele 6 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Sarı kırmızılı kulüp, antrenmanlarından görüntüler ile hazırlıkların başladığını taraftarlarına duyurdu.

İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER