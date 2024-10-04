Spor yazarları Rigas Skola - Galatasaray maçını değerlendirdi

Mertens'in güzel bir frikik atışı vardı, onu da kaleci Ondoa kurtardı. Galatasaray'dan güzel bir oyun ve fark beklerken, maç boyunca pozisyona girmekte bile zorlanan bir Galatasaray izledik! Gabriel Sara'yı göklere çıkaranlar, Skola maçında alıcı gözle Sara'yı bir izlesinler! Sara kötü futbolcu mu? Hayır değil. Ama bir yıldız da değil. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi, Rigas Skola karşısında tel tel döküldü! Oysa en pahalı transfer demek, maç kazandıracak oyuncu demek! Benim itirazım buna! Galatasaray'a acil Talisca lazım!