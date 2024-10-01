Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa işe karşı karşıya gelen Galatasaray'da ilk yarının sonlarında sakatlık yaşayan ve ikinci yarı yerini Mertens'e bırakan Osimhen için Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı Victor Osimhen, 2 gol attı ve 4 asist yaptı