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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz için Okan Buruk'tan flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:57
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için flaş karar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için flaş karar!

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u konuk etti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için flaş karar!

Cimbom bu maçtan ise 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için flaş karar!

Önce derbi ardından PAOK galibiyeti sonrası Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için flaş karar!

Sarı-kırmızılılarda diğer yandan takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için flaş karar!

Geçen sezon lig ve milli takımlar dahil edildiğinde 70 maç ile Avrupa'nın en fazla forma giyen ismi olan Barış Alper Yılmaz, son maçlarda yorgun gözüküyor.

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