Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için flaş karar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u konuk etti. Cimbom bu maçtan ise 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Önce derbi ardından PAOK galibiyeti sonrası Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılarda diğer yandan takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon lig ve milli takımlar dahil edildiğinde 70 maç ile Avrupa'nın en fazla forma giyen ismi olan Barış Alper Yılmaz, son maçlarda yorgun gözüküyor. PAOK karşısında bunu hissettiren genç oyuncu, teknik heyet tarafından dinlendirilebilir. Okan Buruk ve ekibi, Kasımpaşa maçında Barış yerine Sallai'ye görev vermeyi düşünüyor.