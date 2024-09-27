UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından hanesine 3 puanı yazdıran iki Türk temsilcisi oldu: Fenerbahçe ve Galatasaray.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırladığı maçı 3 - 1 kazandı ve Avrupa Ligi'nde güzel bir başlangıç yaptı.