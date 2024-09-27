UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçların ardından tahminler güncellendi. 'İlk 8, İlk 24 ve Elenme' başlıkları ile yayımlanan tahminlerde, ilk 8'e kalma ihtimali en yüksek olan takım bir Türk takımı olarak belirlendi. İşte güncellenen tahminler ve o Türk takımı... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray spor haberleri (BJK, FB, GS spor haberi)
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Karşılaşmayı 2 - 1 kazanan sarı lacivertliler de Avrupa Ligi'ne yaptığı güzel başlangıç ile taraftarlarını sevindirdi.
Ajax deplasmanı için Amsterdam'a giden Beşiktaş ise 4 - 0 mağlup geldi.
Football Meets Data'nın yayımladığı tahminlere göre temsilcimiz Beşiktaş'ın bu sonuçla beraber ilk 8'e kalma ihtimali %3, ilk 24'e kalma ihtimali %30 ve elenme ihtimali %70 olarak belirlendi.
Fenerbahçe ise aldığı galibiyetin ardından şu ihtimallere sahip: İlk 8'e kalma %29, ilk 24'e kalma %82 ve elenme ihtimali %18. Son 8'e kalma yarışında ise tahminler şu şekilde:
8. Manchester United: %32
7. AS Roma: %35
6. Athletic Club: %42
5. Lyon: %44
4. Slavia Prag: %51
3. Lazio: %56
2. Tottenham: %61
1. GALATASARAY: %62
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