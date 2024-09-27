  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçların ardından tahminler güncellendi. 'İlk 8, İlk 24 ve Elenme' başlıkları ile yayımlanan tahminlerde, ilk 8'e kalma ihtimali en yüksek olan takım bir Türk takımı olarak belirlendi. İşte güncellenen tahminler ve o Türk takımı... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray spor haberleri (BJK, FB, GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 10:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından hanesine 3 puanı yazdıran iki Türk temsilcisi oldu: Fenerbahçe ve Galatasaray.

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırladığı maçı 3 - 1 kazandı ve Avrupa Ligi'nde güzel bir başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

Jose Mourinho ile Avrupa Ligi'nde başarıyı hedefleyen Fenerbahçe ise kendi evinde Belçika ekibi Union SG'yi ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

Karşılaşmayı 2 - 1 kazanan sarı lacivertliler de Avrupa Ligi'ne yaptığı güzel başlangıç ile taraftarlarını sevindirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

Ajax deplasmanı için Amsterdam'a giden Beşiktaş ise 4 - 0 mağlup geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

Football Meets Data'nın yayımladığı tahminlere göre temsilcimiz Beşiktaş'ın bu sonuçla beraber ilk 8'e kalma ihtimali %3, ilk 24'e kalma ihtimali %30 ve elenme ihtimali %70 olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

Fenerbahçe ise aldığı galibiyetin ardından şu ihtimallere sahip: İlk 8'e kalma %29, ilk 24'e kalma %82 ve elenme ihtimali %18. Son 8'e kalma yarışında ise tahminler şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

8. Manchester United: %32

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

7. AS Roma: %35

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

6. Athletic Club: %42

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

5. Lyon: %44

UEFA Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Zirvede Türk takımı var

4. Slavia Prag: %51

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! 10:39
Çakar'dan o yıldız için sert sözler! Çakar'dan o yıldız için sert sözler! 10:37
İzmir’e geliyorlar İzmir’e geliyorlar 10:01
Buruk'tan Barış Alper için flaş karar! Buruk'tan Barış Alper için flaş karar! 09:57
Irkçı taraftara hapis cezası! Irkçı taraftara hapis cezası! 09:42
Maçın ardından flaş eleştiri! Maçın ardından flaş eleştiri! 09:06
Daha Eski
"Avrupa'da başarı istiyorsan..." "Avrupa'da başarı istiyorsan..." 09:04
Bugün kimin maçı var? 27 Eylül Cuma Bugün kimin maçı var? 27 Eylül Cuma 08:51
Galatasaray'dan lüks değişiklik! Galatasaray'dan lüks değişiklik! 01:37
Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım 01:33
Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım 01:32
Beşiktaş’tan sıfır isabet! Beşiktaş’tan sıfır isabet! 01:23