Galatasaray'dan şampiyonluk refleksi! 30 günde zirveye çıktı

Üst üste iki yıl şampiyonluğun ardından yeni sezona 27 Ağustos'ta Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Başkan Dursun Özbek'e, futbolculardan transferden sorumlu yöneticilere kadar herkes eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Sabah'ta yer alan habere göre; sezon başında sallanan sarı kırmızılı takım doğru takviyelerle hızla ayağa kalktı, son iki senenin şampiyonuna yakışır futbol oynamaya başladı ve 30 gün içinde hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıktı.

KİMSENİN YOKLUĞU ARANMADI

Sanchez'in dönüşü, Jakobs ve Osimhen'in gelişiyle çehresi değişen Aslan'da Okan Buruk yine takım içinden çözüm buldu ve Kerem'in boşluğunu Yunus'la doldurdu. Süper Lig'deki galibiyet serisini Kadıköy'de taçlandıran Galatasaray derbideki futbolunu PAOK karşısında devam ettirdi ve final hayali kurduğu Avrupa Ligi'nde iddiasını ortaya koydu. Tekrar kazanan takım kimliğine bürünen sarı-kırmızılılarda forma şansı bulan her oyuncu katkı veriyor. Yedek kaleci Günay, PAOK maçında cezalı Muslera'yı aratmadı. Osimhen'le rekabete giren İcardi sahalara döner dönmez golünü attı.