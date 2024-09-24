Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye 'katil' benzetmesi!

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karaborsa bilet iddiaları hakkında Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

F.BAHÇE İÇİN 'KATİL' BENZETMESİ

"Bu mesele, Galatasaray halka açık bir şirket olduğu için zarar vermek için ortaya atılan bir mesele. Önemli bir rakibimizin, bu dedikodulara istinaden, Maliye'ye İçişleri Bakanlığı'na THY'ye aklına gelen her yere şikayet etmiş. Rakip kulübün iddiaları çerçevesinde; katil, cinayetin işlendiği yere ilk gelir. Katil burada biraz geç geldi. Önce konuşuldu, sonra ortaya çıktı. Bu bile nereden neşet ettiğini ortaya çıkarıyor. Biraz aynaya bakmak lazım. Bunu iddia eden kişilerin, portallara girince en başta Fenerbahçe - Galatasaray maçının karaborsa biletleri ortaya çıkıyor.

Bu işe rakip takımın karışması, mercilere bizi şikayet etmesi, bu işin nereden neşet ettiğinin daha büyük delili. Yaptığımız maçlarda bizimle baş edemeyen rakibimiz, bu konuyu bunlara yapıştırırsak düşüncesini kamuoyuna sunuyorum. Elinizde delil yoksa rakip takım hakkında da böyle bir şikayette bulunmamanız lazım"