  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Dursun Özbek'ten derbi için prim açıklaması: Rakam söylemem

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan dev derbi ile ilgili prim açıklaması yaptı. İşte Özbek'in o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 22:48 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 22:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten derbi için prim açıklaması: Rakam söylemem

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek taraftarlarını sevindirmişti.

Derbi galibiyeti sonrası prim iddiaları ortaya atılmış, sarı kırmızılı yönetimin oyunculara prim vereceği gündeme getirilmişti.

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbi primi konusunda açıklama yaptı. Bir televizyon kanalına konuk olan Özbek, oyunculara derbi primi dağıtıldığını söyledi.

İşte Özbek'in o açıklamaları:

"ÖZEL GALİBİYET PRİMİ VARDI"

Özel galibiyet primi vardı, verdim. Rakam söylemem. Prim, oyuncularımla benim aramda. Bu maça özel... 30 milyon kişi sevindirmiş bu takım. 30 milyon kişi sevindirmiş! Dolayısıyla bunun rakamla ölçülmesi son derece yanlış. Bir tuttuğunuz takım itibarıyla düşünün, nasıl sevince boğuyor. Caddeleri görmediniz mi! Amerika'da, New York'ta kutlamalar yapıldı. Galatasaray bayraklarıyla insanlar caddelere çıkmış. Bunu maddi değer olarak ölçebilir misiniz!

"OYUNCULARA BORCUMUZ YOK"

Sarı kırmızılı kulübün oyunculara borcu bulunmadığını da dile getiren Özbek "Oyunculara vadesi geçmiş borcumuz yok. Derbi öncesi borçları sıfırladık" dedi.

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Devamını Oku BUNU DA OKU
Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi! Devamını Oku BUNU DA OKU
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki!
Özbek'ten F.Bahçe için 'katil' benzetmesi!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...
Başkan Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
City evinde turladı! City evinde turladı! 23:49
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! 23:29
Özbek'ten F.Bahçe için 'katil' benzetmesi! Özbek'ten F.Bahçe için 'katil' benzetmesi! 23:12
Özbekten derbi primi açıklaması! Rakam... Özbekten derbi primi açıklaması! Rakam... 22:48
Kartal Euroleague'e veda etti! Kartal Euroleague'e veda etti! 22:47
Erteleme maçında kazanan Esenler! Erteleme maçında kazanan Esenler! 22:16
Daha Eski
Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 22:07
Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi! Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi! 21:50
Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki! Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki! 21:33
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13
Cimbom PAOK maçına hazır! Cimbom PAOK maçına hazır! 19:36
Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı 19:11