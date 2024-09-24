Dursun Özbek'ten derbi için prim açıklaması: Rakam söylemem

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek taraftarlarını sevindirmişti.

Derbi galibiyeti sonrası prim iddiaları ortaya atılmış, sarı kırmızılı yönetimin oyunculara prim vereceği gündeme getirilmişti.

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbi primi konusunda açıklama yaptı. Bir televizyon kanalına konuk olan Özbek, oyunculara derbi primi dağıtıldığını söyledi.

İşte Özbek'in o açıklamaları:

"ÖZEL GALİBİYET PRİMİ VARDI"

Özel galibiyet primi vardı, verdim. Rakam söylemem. Prim, oyuncularımla benim aramda. Bu maça özel... 30 milyon kişi sevindirmiş bu takım. 30 milyon kişi sevindirmiş! Dolayısıyla bunun rakamla ölçülmesi son derece yanlış. Bir tuttuğunuz takım itibarıyla düşünün, nasıl sevince boğuyor. Caddeleri görmediniz mi! Amerika'da, New York'ta kutlamalar yapıldı. Galatasaray bayraklarıyla insanlar caddelere çıkmış. Bunu maddi değer olarak ölçebilir misiniz!

"OYUNCULARA BORCUMUZ YOK"

Sarı kırmızılı kulübün oyunculara borcu bulunmadığını da dile getiren Özbek "Oyunculara vadesi geçmiş borcumuz yok. Derbi öncesi borçları sıfırladık" dedi.