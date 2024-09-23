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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın PAOK mesaisi başladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynayacağı PAOK maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 23:43
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Galatasaray'ın PAOK mesaisi başladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve 2'ye 2 oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Hakim Ziyech takımdan ayrı saha çalışmalarını fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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