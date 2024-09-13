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Haberler Galatasaray

Galatasaray Roland Sallai transferini açıkladı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferin son gününde Roland Sallai'yi açıkladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 21:04 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 21:10
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Galatasaray Roland Sallai transferini açıkladı

Galatasaray Roland Sallai'yi resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar Macar oyuncu için kulübü Freiburg'a 6 milyon Euro bonservis ödeyecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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