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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 20:08 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 20:26
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray, golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya kiraladı.

Sarı-kırmızıılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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