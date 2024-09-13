Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray, golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya kiraladı.
Sarı-kırmızıılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/BUiUFMkNpN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 13, 2024