TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Dina Ebimbe pazarlığı!
Transferin son günlerinde sağ kanada takviye yapmak isteyen Galatasaray, Ebimbe için Eintracht Frankfurt'un kapısını çalmıştı. Sarı kırmızılı ekip ile Alman temsilcisi arasında kıran kırana bir pazarlık döndüğü belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Frankfurt'a gelmeden önce Le Havre ve Dijon'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Ebimbe, Bundesliga'da Frankfurt forması ile çıktığı 31 maçta 5 gol ve 3 kez asist katkısı sunmayı başarmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre yaz transfer döneminde Napoli'nin kapısından dönen Ebimbe'ye kulübü Frankfurt, 10 milyon Euro değer biçmekte.
Sarı kırmızılılar, Alman ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Taraftarların merakla beklediği pazarlık ise her an sonuçlanabilir.
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