Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Dina Ebimbe pazarlığı!

Transferin son günlerinde sağ kanada takviye yapmak isteyen Galatasaray, Ebimbe için Eintracht Frankfurt'un kapısını çalmıştı. Sarı kırmızılı ekip ile Alman temsilcisi arasında kıran kırana bir pazarlık döndüğü belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Dina Ebimbe pazarlığı!

Süper Lig'de transfer maratonunun son günlerinde vitesi arttıran Galatasaray, sağ kanada takviye olarak Junior Dina Ebimbe'yi istiyordu.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Dina Ebimbe pazarlığı!

Alman Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt ile görüşmelerde bulunan sarı kırmızılı ekip, belirtilene göre oyuncu için sıkı bir pazarlığa oturdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Dina Ebimbe pazarlığı!

Kamerun asıllı Fransız oyuncu, PSG'nin altyapısında yetişmişti ve aynı zamanda merkez orta saha olarak da görev alabiliyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Dina Ebimbe pazarlığı!

Frankfurt'a gelmeden önce Le Havre ve Dijon'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Ebimbe, Bundesliga'da Frankfurt forması ile çıktığı 31 maçta 5 gol ve 3 kez asist katkısı sunmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Dina Ebimbe pazarlığı!

Sabah'ta yer alan habere göre yaz transfer döneminde Napoli'nin kapısından dönen Ebimbe'ye kulübü Frankfurt, 10 milyon Euro değer biçmekte.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Dina Ebimbe pazarlığı!

Sarı kırmızılılar, Alman ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Taraftarların merakla beklediği pazarlık ise her an sonuçlanabilir.

Reklam
F.Bahçe'den Liverpool efsanesine kanca!
DİĞER
Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu! Narin Güran'a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek
G.Saray ayrılığı duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem ile İzlanda! Kerem ile İzlanda! 01:53
Hak edilmiş zafer Hak edilmiş zafer 01:51
Özleyeceksiniz Özleyeceksiniz 01:50
Milliler liderlik koltuğunda! Milliler liderlik koltuğunda! 01:28
Montella'dan maç sonu flaş sözler! Montella'dan maç sonu flaş sözler! 01:28
G.Saray ayrılığı duyurdu! G.Saray ayrılığı duyurdu! 01:28
Daha Eski
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek 01:28
Fırtına ayrılığı duyurdu! Fırtına ayrılığı duyurdu! 01:28
F.Bahçe Kostic'i resmen açıkladı! F.Bahçe Kostic'i resmen açıkladı! 01:28
G.Saray'da kritik Zalewski görüşmesi! G.Saray'da kritik Zalewski görüşmesi! 01:28
Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti! Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti! 01:28
G.Saray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! G.Saray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! 01:28